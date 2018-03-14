بیست و سومین سالگرد ارتحال یادگار امام(ره) برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بیست و سومین سالگرد ارتحال یادگار امام(ره) همزمان با نماز مغرب و عشاء در روز پنج شنبه 24 اسفندماه سال جاری و پنجشنبه آخر سال برگزار میشود.

گفتنی است که در این مراسم، اعضای بیت امام راحل، شخصیت های کشوری و مقامات لشکری، خانواده های معظم شهدا، جانبازان ، ایثارگران و اقشار مختلف مردم حضور خواهند یافت.

مراسم بیست و سومین سالگرد ارتحال یادگار امام(ره)، یادبود درگذشتگان بیت امام خمینی(س) و نیز گرامی داشت یاد شهداء در آخرین پنج شنبه سال در حرم مطهر بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بر اساس این گزارش یاد و خاطره درگذشتگان بیت امام خمینی(ره) که اکنون در کنار ما نیستند نیز طی این مراسم و در آخرین پنج شنبه سال ۹۶ گرامی داشته می شود.