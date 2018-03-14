  1. استانها
  2. تهران
۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶

با حضور اقشار مردم و مقامات کشوری؛

بیست و سومین سالگرد ارتحال یادگار امام(ره) برگزار می شود

بیست و سومین سالگرد ارتحال یادگار امام(ره) برگزار می شود

ری- همزمان با پنجشنبه آخر سال بیست و سومین سالگرد ارتحال یادگار امام (ره) با حضور اقشار مردم و مقامات کشوری در حرم مطهر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بیست و سومین سالگرد ارتحال یادگار امام(ره) همزمان با نماز مغرب و عشاء در روز پنج شنبه 24 اسفندماه سال جاری و پنجشنبه آخر سال برگزار میشود.

گفتنی است که در این مراسم، اعضای بیت امام راحل، شخصیت های کشوری و مقامات لشکری، خانواده های معظم شهدا، جانبازان ، ایثارگران و اقشار مختلف مردم حضور خواهند یافت.

مراسم بیست و سومین سالگرد ارتحال یادگار امام(ره)، یادبود درگذشتگان بیت امام خمینی(س) و نیز گرامی داشت یاد شهداء در آخرین پنج شنبه سال در حرم مطهر بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بر اساس این گزارش یاد و خاطره درگذشتگان بیت امام خمینی(ره) که اکنون در کنار ما نیستند نیز طی این مراسم و در آخرین پنج شنبه سال ۹۶ گرامی داشته می شود.

کد مطلب 4251850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها