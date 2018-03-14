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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۰۸

در بازار آزاد تهران؛

سکه ۴۴ تومان گران شد/دلار به ۴۸۱۰ تومان رسید

سکه ۴۴ تومان گران شد/دلار به ۴۸۱۰ تومان رسید

بر اساس معاملات بازار آزاد تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۴ هزار تومان گران شد و نرخ دلار هم به ۴۸۱۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(چهارشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۴ هزار تومان گران شد که بر این اساس، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسیده است.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با افزایش ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومانی به یک میلیون و ۶۴۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. هر نیم سکه ۸۰۴ هزار تومان، ربع سکه ۵۰۴ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳۴۱ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۵ دلار و ۱۲ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۵۳ هزار و ۵۹۰ تومان است.

هر دلار آمریکا ۴۸۱۰ تومان، یورو ۵۸۷۴ تومان، لیر ترکیه ۱۳۱۲ تومان، درهم امارات ۱۳۶۲ تومان، پوند ۶۹۳۰ تومان است.

کد مطلب 4251976

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