نوسانات موجود در بازارهای مالی، دلیل پیدایش تئوری سرریز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهشی آرا؛ حمید نطاق بافکر، مدیر اداری مالی مرکز پژوهشی آرا در ابتدای این جلسه گفت: امروزه بازارهای مالی دچار نوساناتی می شوند ؛ این نوسان شامل نوسان در بازار سهام، اوراق بدهی و بازارهای رقیب نظیر بازار ارز نیز میشود. با هم فکری دوستان حاضر در این جلسه به یک نتیجهای رسیدیم که اکنون با توجه به التهابات بازار بهترین زمان ممکن که بتوانیم تئوری سرریز را در این بازارها مورد مطالعه قرار دهیم.
او ادامه داد: این موضوع مدام در حال رخ دادن است، یعنی در یک سریهای زمانی وقتی ما بررسی میکنیم، در سال ۲۰۱۲، در سال ۲۰۱۳، در سال ۲۰۱۵ شاخص کل بازار بورس مدام با شکست ساختاری مواجه بوده و به همین خاطر، این موضوع را انتخاب کردیم که بتوانیم یک بحث موثری در این رابطه داشته باشیم. باید اضافه کرد که این موضوع، موضوعی است که زیاد در بازارهای مالی ما بررسی و تحلیل نشده است تا بتوانیم یک راهکار و مدلی را پیشنهاد دهیم.
در ادامه این جلسه حمید رضا شماخی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره بر مبحث چگونگی بازارهای مالی نوین در دنیا و عدم شکل گیری این بازارها در ایران، بیان کرد: در اقتصاد تعریف کلاسیکی وجود دارد که می گوید، برای این که یک واحد تجاری بتواند فعالیتش را شروع کند، احتیاج به منابع تولید دارد. یکی از منابع تولید نیروی انسانی است و دیگری منابع مالی است. بنابراین هرواحد تجاری باید یک سری منابع مالی در اختیار داشته باشد تا بتواند فعالیتی را آغاز نماید.
او ادامه داد: این منابع مالی در مکان ها و زمان های مختلف و با راهکارهای مختلف تامین می شود. این منابع مالی در دنیا بسیار متنوع تر از اقتصاد ما می باشد و شرایط و ویژگی های زیادی دارد؛ برای مثال در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته، حجم و میزان بازار های بدهی بسیار بیشتر از کشور ماست و کشور ما در حال گذار و شکل گیری اولیه این بازارها می باشد به معنای دیگر می توان گفت، این بازار های مالی و تنوع آنها در کشور نوظهور است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید براینکه اقتصاد موجود در جمهوری اسلامی ایران، یک اقتصاد بانک محور است عنوان کرد: بخش اعظم منابع مالی و تامین منابع مالی کشورما از طریق نظام بانکی است و از این منظر شاید بشود اقتصاد ایران را یک مقدار شباهت داد با یکسری اقتصادهای کشورهای اروپایی که آنها هم بانک محور هستند.
وی افزود: البته که تفاوتهای ساختاری بین بانکهای ما با بانکهای آنها وجود دارد. بخش مربوط به بازار سرمایه، بازار خودانتظامی و خودمتشکلی است که در آن انواع اوراق بهادار مورد معامله قرار میگیرد؛ این امر تحت نظارت نهاد ناظر، یعنی سازمان بورس اوراق بهادار انجام می گیرد. این دو بازار یعنی بازار پول و نظام بانکی، و بازار سرمایه را داریم که میتوانیم از آن تامین مالی کنیم و منابع را برای هر واحد تولیدیمان استفاده کنیم. اما اینکه کدامشان بهتر است؟ جای بحث دارد.
او در ادامه افزود: در حال حاضر ارزش بازار سهام ایران حدود ۳۸۵ هزار میلیارد تومان است، اگر ما با دلار مثلا ۴ هزار تا ۴۳۰۰ تومان در نظر بگیریم، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش کل بازار سرمایه ایران میشود. حالا با توجه به جی ان پی ( تولید ناخالص داخلی) کل اقتصادمان، یعنی ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد ما، کمتر از ۱۰ درصد میشود که مجددا این بازار میتواند یک منبع بسیار خوبی برای تامین منابع مالی بنگاههای ما باشد. بخش دیگر منبع تامین مالی، نظام بانکی ما می باشد؛ در نظام بانکی منابعی وجود دارد، طبق آخرین آماری که دستگاههای مربوطه دادهاند میزان نقدینگی در اقتصاد کشور حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که بنگاهها ما و واحدهای تجاری ما میتوانند از این منابع استفاده کنند و فرایند تولیدی خود را شروع کنند.
اما دلایل عدم استفاده از این منابع مالی در نظام تولیدی ناشی از نبود مقررات مالی و پولی صحیح، نرخ سود بالا، مقررات دست و پا گیر در انتشار اوراق بدهی و عدم آشنایی مردم با منافع و ویژگی های روش های مختلف منابع تامین مالی است.
چرایی توجه به تئوری سرریز
در ادامه این جلسه؛ دکتر فرزانه رحمانیزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت قراردادن موضوع اثرات و عواقب تئوری سر ریز در بازارهای بین المللی ابراز کرد: اثر سرریزها در بازارهای مالی در واقع اشاره به رویدادی است که به ظاهر غیرمرتبط بر بازارهای مالی یک کشور است که میتواند بر اقتصاد کشورهای دیگر هم اثر بگذارد. اگرچه ظاهرا این امر یک اثری است که مثبت تلقی میشود، ولی میتواند تاثیر منفی را به روی رویدادهای داخلی بازارهای مالی دیگر کشورهای جهان بگذارد. به زبان سادهتر میتوان گفت اسپیلور یا سرایت یا سرریز در واقع یک شوکی است که در یک بخش خاصی متاثر از سایر بخشها را شکل میگیرد. یعنی اطلاعات مربوط به متغیرهای مالی است که در یک سیر زمانی در بازارهای مالی ایجاد میشود و آن به بازارهای دیگر مالی سرایت میکند.
او ادامه داد: به زبان دیگر و در تحلیل سرریزی که میتوانیم بگوییم، این اتفاق نوساناتی است که در میان بازارها و مناطق در دهههای اخیر بهخصوص بعد از بحران مالی جهانی که اتفاق افتاد، مورد توجه نظریهپردازان و پژوهشگران اختصاص شد و همچنین از نظر نهادهای مالی بینالمللی مثل بانک جهانی، صندوق بینالمللی نیز مورد توجه قرار گرفته و آنها افراد را وادار کردند تا بر روی مبحث سرریزها یا اسپیلور بیشتر کار شود. فضای پیچیده بازارهای مالی و اقتصادی و ارتباط تنگاتنگ این بازارها با یکدیگر نیاز حیاتی است که پیشبینی سناریوی اقتصادهای آتی پژوهشگران را به دنبال داشته است. در واقع میتوانیم با کشف تحلیل روابط بین بخشی یا بین بازارها گام موثر را در شناسایی هرچه بهتر و دقیقتر نظام مالی و اقتصادی ایفا کنیم.
رحمانی زاده گفت: در واقع این اتفاق، تسهیل انجام تراکنشهای مالی، نوآوری مالی و مقرراتزدایی در بازارهای مالی است؛ از زبان دیگر میتوانیم بگوییم پیشرفتهای حوزه فناوری باعث تسهیل انتقالات سرمایه میشود و این موضوع باعث به هم پیوستگی بازارها شده که این به هم پیوستگی باعث یکسری متلاطمها یا نوساناتی در بازار خواهد شد.
او با تاکید برآنکه بحرانهای مالی به وجود آمده نشان دهنده نیازمندی مطالعه بیشتر بر مبحث سرریزها می باشد؛ بیان کرد: محققان معتقدندکه افزایش همگرایی بازارهای مانع، در دهه اخیر باعث تشدید انتقال نوسانات میان آنها شده و این نوسانات باعث ایجاد نااطمینانی یا صدمه به اعتماد عموم و در نهایت باعث کاهش سرمایهگذاری میشود و درک نادرست بین این ارتباط و نوساناتی که بین بازارها وجود دارد، خود میتواند منجر به اتخاذ سیاستهای غلط وضدتولیدی شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: اثرات سرریزی خود علتهای مختلفی دارد؛ یکسری عوامل درونزایی و یکسری عوامل برونزایی است که به دنبال خودش یک وقوع و یک اثری را ایجاد میکند، که می توان گفت یک اینتراپشن یا یک تلاطم در بازارهای مالی است. فرض نوسانات به منزله یک اثر متقابل ناشی از نوسانات، همانند قیمت در بازارهای مختلف است. سوابق تاریخی درخصوص نوسانات شدید در یک بازار به پیشبینی وقوع آن در بازار دیگر کمک میکند؛ یعنی از طرفی اندازه نوسانات قیمت در یک بازار، تنها تحت تاثیر نوسانات گذشته خود قرار ندارد، بلکه نوسانات بازارهای خارجی نیز بر روی آن تاثیر دارد. بنابراین در واقع این نوسانات مختلف است که یک اینتراپشن یا سرریز را به وجود میآورد.
دکتر فرزانه رحمانی زاده با بیان اینکه تئوری سرریز به دو نوع، سرریز داخلی و سرریز مقطعی تقسیم بندی می شوند، گفت: سرریز داخلی، آن نوسانات فعلی یک بازار است که تابعی از نوسانات گذشته همان بازار نیز در آن وجود دارد؛ در واقع می توان گفت این نوسانات اثرات نوسانات خوشهای است. در حالی که سرریز مقطعی این نوسانات یک بازار تابعی از نوسانات گذشته همان بازار و نوسانات گذشته بازار دیگر است که تحت تاثیر قرار گرفته است. به زبان دیگر میتوانیم بگوییم این مسئله انتقال نوسانات است، به صورتی که این نوسانات از بازارهای دیگر منتقل شده است. شواهد قویای از وجود سرریزهای داخلی وجود دارد، به این معنا که علاوه بر اینکه خود من یکسری نوسانات گذشتهای داشتم و یکسری عوامل دیگری هم از بازار دیگر، یکسری اینتراپشنهایی وجود دارد و بازارهای دیگری نیز بر من اثر گذاشته و این سرریز را به وجود آورده است.
او ادامه داد: اثرات این تاثیرها بر سایر کشورها به صورت کلان بر اقتصاد کلان تاثیر مستقیم دارد. از طرفی میبینیم اثرات ناآگاهانه بازارها بر بازارهای جهانی که بسیار حساس هستند، آمدهاند اثرات سرریزها را کنترل کرده و با توجه به آن استراتژیهای خاصی را ایجاد نمایند که این اثرات یا این تلاطمهایی را که اثر میگذارد را کنترل کنند. این اتفاق شاید به شکل مفیدی رخ بدهد، به شکلی که آن اثرات منفیاش را هدایت کنند و خود اقتصاد را به سمت اقتصادی پویا و پایدار هدایت کند.
رحمانی زاده در پایان افزود:. سیر زمانی بسیار مهم است، ما درحال تکرار رفتار گذشتهمان می باشیم. گاهی اوقات این سرریزها تکرار رفتارهای گذشته می باشند؛ در طول زمان و در طول بخشها، بنا به دلایل مختلف ممکن است به منظور اتخاذ مطلوبترین تصمیمها در زمینه استراتژی، تخصیص سرمایه در بین بازارهای مالی از اهمیت بسیاری برخوردار باشد، بنابراین جا دارد که بر روی سرریز بازارهای مالی بیشتر کار شود و عوامل اثرگذار آن نیز شناسایی و به سمت اقتصاد یا بخش تولیدی، بنگاه تجاری و... هدایت شود.
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