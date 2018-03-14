به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط‌ زیست آذربایجان‌شرقی، میرمحسن حسینی قمی اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و تجربیات سال‌های گذشته، برخی افراد فرصت‌طلب و سودجو اقدام به خرید و فروش گونه‌های مختلف جانوری نظیر مارمولک‌ها، مارها، لاک پشت برکه‌ای و یا سمندرها در اماکن عمومی می‌کنند.

وی گفت: این امر خلاف قوانین و مقررات محیط‌زیست است و علاوه بر تشکیل پرونده قضائی، ضرر و زیان ناشی از زنده‌گیری جانوران وحشی از آنها نیز اخذ می‌شود همچنین‌ خرید و فروش گونه‌های غیربومی بدون مجوز سازمان محیط‌زیست نیز تخلف محسوب می‌شود ودر مراجع قضائی قابل پیگیری است.

معاون محیط ‌زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان افزود: نظر به هماهنگی‌های به عمل آمده و تشکیل جلسات مربوطه با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در آستانه عید نوروز و ایام تعطیلات با متخلفانی که اقدام به خرید و فروش گونه‌های جانوری وحشی در اماکن عمومی و میادین یا بازارها کنند به شدت برخورد خواهد شد و به همین منظور گشت‌های ویژه‌ای جهت کنترل این قبیل فعالیت‌های غیرمجاز در سطح استان و کلیه شهرستان‌های تابعه تشکیل شده است.

قمی در مورد ورود گونه‌های غیربومی به زیستگاه‌های استان و تاثیر آنها بر روی گونه‌های بومی هشدار داد و بیان داشت:‌ از ورود هرگونه گیاهی و جانوری غیربومی به زیستگاه‌های استان جلوگیری می‌کنیم و برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخورد می‌شود، از این رو از هموطنان عزیز می‌خواهیم که از رها کردن و جابه‌جائی هر نوع گیاه و جانورغیر بومی در زیستگاه‌های طبیعی اجتناب کنند، به‌ویژه از رهاسازی ماهیان قرمز عید در رودخانه‌ها خودداری کنند چراکه این‌گونه علاوه بر انتقال بیماری به ماهیان وحشی بومی به راحتی جایگزین گونه‌های بومی شده و آنها را از بین می‌برند.

معاون محیط‌ زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان یادآور شد: به منظور جلوگیری از هرگونه برداشت غیرمجاز از گونه‌های گیاهی و جانوری و تخریب عرصه‌های طبیعی، در طول ایام تعطیلات نوروز ماموران و محیط‌ بانان یگان حفاظت محیط‌زیست استان به‌صورت شبانه‌روزی عرصه‌های طبیعی استان را تحت نظارت خواهند داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان زیست‌محیطی برخورد قانونی خواهند کرد.

حسینی‌قمی از مسافران، مهمانان نوروزی، گردشگران و هموطنان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخریب زیست‌محیطی، خرید و فروش و نگهداری جانوران وحشی و غیره را با شماره تلفن ۱۸۱۲ و ۱۵۴۰ اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان و یا ادارات محیط‌زیست شهرستان‌ها اطلاع دهند.