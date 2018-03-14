قرار بازداشت من اوج ورشکستگی سیاسی مقامات اقلیم را نشان می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، سروه عبدالواحد نماینده عضو جنبش التغییر به صدور قرار بازداشت پلیس اربیل ضد وی واکنش نشان داد.

وی افزود: پلیس اربیل علیه من قرار بازداشت صادر کرده است و این به دنبال اتهامات و انتقاداتی است که از مسئولان اربیل کرده ام. این نشانه ورشکستگی سیاسی پس از برگزاری همه پرسی است. این موضوع قدیمی است. دولت و مقامات اربیل پس از شکست و از دست دادن همه چیز به دنبال برگزاری همه پرسی(۲۵ سپتامبر گذشته) کاری دیگر غیر از تعقیب و پیگرد سروه عبدالله نیافتند. آنها به پرونده های قدیمی روی آورده اند و شخصیت هایی که فساد و دزدی های آنها را برملا کرده است، هدف قرار داده اند.

سروه عبدالله تاکید کرد: من برای پیگیری موضوع وکیل به اربیل می فرستم.

شایان ذکر است که عبدالخالق طلعت رئیس پلیس اربیل ساعاتی قبل از صدور قرار بازداشت ضد سروه عبدالواحد نماینده جنبش التغییر در پارلمان عراق به اتهام کوچک شمردن نقش پیشمرگه سخن گفت و افزود: اگر پیشمرگه نبود وی و امثال وی نمی توانستند در امنیت و صلح زندگی کنند.

سروه عبدالواحد قبلا اعلام کرده بود که به تلاش های خود برای مقابله با فساد مقامات اقلیم کردستان عراق ادامه خواهد داد.وی گفت: آنها به دنبال هدف قرار دادن من هستند تا بر شکست خود در عراق و اقلیم کردستان سرپوش بگذارند.