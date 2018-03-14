وزیر کشور عراق: پروازها در فرودگاههای اقلیم از سرگرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، قاسم الاعرجی وزیر کشور عراق از بازگشایی فرودگاههای اربیل و سلیمانیه به روی پرواز های بین المللی خبر داد.

وی در نشست خبری مشترک با کریم سنجاری وزیر امور داخلی اقلیم کردستان عراق اعلام کرد: فرودگاههای اربیل و سلیمانیه به روی پرواز های بین المللی گشوده شده است.

وزیر کشور عراق از پایبندی همه به قانون اساسی و حل همه مشکلات میان اربیل و بغداد خبر داد.

از سوی دیگر کریم سنجاری گفت: بازگشایی فرودگاههای اربیل و سلیمانیه گامی خوب در راستای حل مشکلات میان بغداد و اربیل مطابق قانون اساسی محسوب می شود. مشکلات میان طرفین باید از طریق گفتگو و تفاهم حل و فصل شود.

این در حالی است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز گذشته از بازگشایی فرودگاههای اربیل و سلیمانیه به روی پروازهای بین المللی خبر داده و اعلام کرده بود که کمیته عالی برای نظارت بر اداره فرودگاههای اقلیم و گذرگاهها و تاکید از پایبندی به معیارهای دولت مرکزی تشکیل خواهد شد.