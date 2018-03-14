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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۲۰

وزیر کشور عراق: پروازها در فرودگاههای اقلیم از سرگرفته شد

وزیر کشور عراق: پروازها در فرودگاههای اقلیم از سرگرفته شد

وزیر کشور عراق در نشست خبری مشترک با وزیر امور داخلی اقلیم کردستان عراق، از سرگیری پروازهای بین المللی در فرودگاههای این اقلیم را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، قاسم الاعرجی وزیر کشور عراق از بازگشایی فرودگاههای اربیل و سلیمانیه به روی پرواز های بین المللی خبر داد.

وی در نشست خبری مشترک با کریم سنجاری وزیر امور داخلی اقلیم کردستان عراق اعلام کرد: فرودگاههای اربیل و سلیمانیه به روی پرواز های بین المللی گشوده شده است.

وزیر کشور عراق از پایبندی همه به قانون اساسی و حل همه مشکلات میان اربیل و بغداد خبر داد.

از سوی دیگر کریم سنجاری گفت: بازگشایی فرودگاههای اربیل و سلیمانیه گامی خوب در راستای حل مشکلات میان بغداد و اربیل مطابق قانون اساسی محسوب می شود. مشکلات میان طرفین باید از طریق گفتگو و تفاهم حل و فصل شود.

این در حالی است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز گذشته از بازگشایی فرودگاههای اربیل و سلیمانیه به روی پروازهای بین المللی خبر داده و اعلام کرده بود که کمیته عالی برای نظارت بر اداره فرودگاههای اقلیم و گذرگاهها و تاکید از پایبندی به معیارهای دولت مرکزی تشکیل خواهد شد.

کد مطلب 4252046

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