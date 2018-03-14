قاسم الاعرجی با نچیروان بارزانی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، «نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان امروز با «قاسم الاعرجی» وزیر کشور عراق و هیأت همراه او دیدار کرد.

بر اساس بیانیه ای که از سوی دولت اقلیم کردستان منتشر شده است در این دیدار تحولات مذاکرات میان بغداد و اربیل مورد بررسی قرار گرفته است و دو طرف ضمن تبادل نظر درباره لغو ممنوعیت پروازهای بین المللی در فرودگاه های اقلیم کردستان، ابراز امیدواری کرده اند که این اقدام به اعتماد سازی میان دو طرف منجر شود و به گام های دیگری مانند پرداخت حقوق کارکنان دولتی اقلیم کردستان منتهی شود.

بر اساس این خبر دو طرف همچنین بر وجود اراده واقعی برای حل مشکلات و بر اهمیت گفتگو و مذاکره تأکید کردند.

قاسم الاعرجی پیشتر امروز در رأس هیأتی بلندپایه وارد اربیل شده بود و با شماری از مسئولان اقلیم کردستان از جمله «کریم سنجاری» وزیر امور داخلی اقلیم و مسئولان دیگر این منطقه دیدار و گفتگو کرد.