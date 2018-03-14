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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۵۵

قاسم الاعرجی با نچیروان بارزانی دیدار کرد

قاسم الاعرجی با نچیروان بارزانی دیدار کرد

قاسم الاعرجی وزیر کشور عراق که در رأس هیأتی بلندپایه به اربیل سفر کرده است امروز با «نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، «نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان امروز با «قاسم الاعرجی» وزیر کشور عراق و هیأت همراه او دیدار کرد.

بر اساس بیانیه ای که از سوی دولت اقلیم کردستان منتشر شده است در این دیدار تحولات مذاکرات میان بغداد و اربیل مورد بررسی قرار گرفته است و دو طرف ضمن تبادل نظر درباره لغو ممنوعیت پروازهای بین المللی در فرودگاه های اقلیم کردستان، ابراز امیدواری کرده اند که این اقدام به اعتماد سازی میان دو طرف منجر شود و به گام های دیگری مانند پرداخت حقوق کارکنان دولتی اقلیم کردستان منتهی شود.

بر اساس این خبر دو طرف همچنین بر وجود اراده واقعی برای حل مشکلات و بر اهمیت گفتگو و مذاکره تأکید کردند.

قاسم الاعرجی پیشتر امروز در رأس هیأتی بلندپایه وارد اربیل شده بود و با شماری از مسئولان اقلیم کردستان از جمله «کریم سنجاری» وزیر امور داخلی اقلیم و مسئولان دیگر این منطقه دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 4252072

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