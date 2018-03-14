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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۱۹

معاون سیمای صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی:

۱۶ مستند سال ۹۷ در سیمای مرکز آذربایجان غربی پخش می شود

۱۶ مستند سال ۹۷ در سیمای مرکز آذربایجان غربی پخش می شود

ارومیه-معاون سیمای صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی از تولید و پخش ۱۶ مستند تلویزیونی طی سال ۹۷ توسط این مرکز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،ایرج فتاج عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص عملکرد و نیز برنامه های نوروزی سیمای صدا و سیمای مرکز استان اظهارداشت: از این تعداد ۱۲ مستند به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و چهارمستند در موضوعات مختلف استانی است.

وی ادامه داد: مستند سیامند رحمان قهرمان پارالمپیک استان،احیای دریاچه ارومیه، نقش مسجد اعظم در پیروزی انقلاب اسلامی، ارومیه پایتخت والیبال کشور،آخرین پرواز،بازار تاریخی و معماری سلجویان از مهمترین این مستندها است.

فتاح اضافه کرد: اطلاع رسانی، معرفی استان، تفریح و سرگرمی،  پخش فیلم و سریال،  دوربین های مخفی و آموزشی و فرهنگ سازی جزو برنامه‌های اصلی ایام عید هستند.

معاون سیمای صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی از پخش ۱۱ فیلم سینمایی همزمان با نوروز سال ۹۷ خبرداد و افزود: سریال اوجاداغلار که از تولیدات استانی است در نوروز امسال در ۲۷ قسمت پخش می شود.

کد مطلب 4252184

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