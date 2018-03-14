امیدآفرینی از اولویت های رسانه ها در آذربایجان غربی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعودمجرد عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: فراجناحی بودن،مستقل بودن و مردمی بودن در کنار کمک به قوای سه گانه از ویژگی های رسانه ملی در استان است.

وی ادامه داد: امسال در کنار طرح ها و برنامه های تکلیفی ۵ قرارگاه "مسجد، مدارس، خانواده، نخبگان و کارآفرینان " در دستور کار مرکز قرار گرفته است.

مجرد خاطرنشان کرد: مجموعه صداو سیما بر اساس برنامه ریزی که در ابتدا و طول سال تدوین شده است عمل می کند.

وی ادامه داد: بحث اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال یکی از چارچوب های رسانه بوده که در این مورد فعالیت هایی انجام شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی افزود: رسانه ملی با درک و شناخت چهلمین بهار انقلاب و با شناخت تهدید های فکری و خنثی سازی آن ها فعالیت خواهد کرد.



مجرد یاد آورشد: در تلاش برای معرفی مفاخر انقلاب به مردم خصوصا جوانان هستیم و سال ۹۷ بحث نخبگان و مفاخر تقویت می شود.

مجرد اضافه کرد: در سال ۹۷ مقرر شده است تا در بخش ارایه هشدارهای لازم در جهت احیای دریاچه ارومیه تلاش کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان افزود: شبکه استانی آذربایجان غربی تلاش های مناسبی در راستای احیای دریاچه ارومیه داشته است.

مجرد خاطرنشان کرد: بحث توجه جدی به فرهنگ، تاریخ و ادب آذربایجان همانند سال های گذشته باز هم ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در بحث کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی رسانه ها سنگ تمام گذاشتند ادامه داد: صدا و سیما ماه ها برای پوشش مناسب کنگره ۱۲ هزار شهید استان تلاش کرد.