به گزارش خبرنگار مهر، مهناز فتاحی امروز در گردهمایی کارکنان مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه اظهار داشت: من آمده‌ام تا کار جهادی کنم و مهمترین دغدعه ام؛ سلامت اخلاقی و سلامت مالی است و دوست دارم نگاه همکاران به من به چشم مدیرکلی نباشد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه بیان کرد: دو مساله برای من تا وقتی که به عنوان مدیرکل کانون هستم، بسیار مهم است و آن دو سلامت اخلاقی و سلامت مالی است و اگر بتوانم کاری را انجام بدهم، برای تمام مجموعه بتوانم خدمت کنم، با تمام وجود برای شما تلاش می کنم.

فتاحی در ادامه اظهار کرد: با حمایت مدیرعامل محترم جناب دکتر نظری، خسارت هایی به همکاران زلزله زده پرداخت شد و از همه مجموعه کانون و از بیرون کانون، برای حضور و فعالیت امداد فرهنگی در شهرهای ثلاث، سرپل، روانسر، قصرشیرین، جوانرود، کرندغرب و... تشکر می کنم.

وی اضافه کرد: کاری که در سطح کشور باید برای امدادفرهنگی انجام می شد، با همکاری و همدلی همکاران در سطح استان انجام دادیم. حق بدهیم که هر مدیری که می خواهد کار کند، افرادی را باید انتخاب کند تا مدیریت جهادی در کانون اتفاق بیفتد و تغییرات در کانون استان اتفاق می افتد، این تغییرات به مرور است و آرام آرام انجام خواهد شد.

فتاحی افزود: همیشه برای نقد، اول از خودمان شروع کنیم. به جای اینکه همدیگر را نقد کنید، تجربه های موفق خودتان را به من نشان بدهید. من افتخار می کنم هنرتان را به من نشان بدهید.اخلاق را سرلوحه کارمان و در مسیر راهمان قرار دهیم.

وی گفت: به یاری خدا روزهای سخت را پشت سر بگذاریم، به فکر روزهای روشن باشیم و مدیرعامل محترم کشور، جناب آقای دکتر فاضل نظری، یک نگاه کلان فرهنگی نسبت به کانون دارد و روزهای خوب مالی در پیش است برای کانون. شرایط مالی روبه بهبود خواهد بود.