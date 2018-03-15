ابلاغ ۱۲ برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ها در راستای اجرای برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، به پیشنهاد هلال احمر در شورای اجتماعی کشور تصویب شدند و نیمی از اعتبار لازم نیز برای اجرای آنها توسط شورای اجتماعی اختصاص یافت.

دکتر مسعود حبیبی افزود: از مجموع این برنامه ها، هشت برنامه در قالب تفاهم نامه سه جانبه بین ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز اموراجتماعی و فرهنگی وزارت کشور و سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و چهار برنامه دیگر نیز در قالب تفاهم نامه مشترک بین این سازمان و وزارت کشور برگزار می شود.

وی برخی از برنامه های عملیاتی این سازمان در چارچوب تفاهم نامه سه جانبه را تقویت و حمایت از یکهزار گروه مردم نهاد جوانان عضو داوطلب این جمعیت و برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع پیشگیری اولیه از اعتیاد براساس اصول نوعدوستی در مناطق حاشیه نشین برشمرد.

حبیبی ادامه داد: در چارچوب این تفاهم نامه، سازمان جوانان هلال احمر متعهد است کارگاه های آموزش پیشگیری از وقوع جرائم موادمخدر و کاهش خشونت در مناطق حاشیه نشین، کارگاه های کارآفرینی و مبانی کسب و کار در راستای پیشگیری از اعتیاد و کارگاه های سبک فرزندپروری و مهارت های زندگی در راستای پیشگیری از اعتیاد والدین در مدارس مناطق حاشیه نشین را برگزار کند.

به گفته وی، آموزش و تربیت مربیان پیشگیری از اعتیاد در طرح ملی پیمان، پیشگیری اولیه از اعتیاد در خوابگاه های دانش آموزی و تولید برنامه، محتوای آموزشی و انیمیشن برای اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی های عمومی در میان کودکان و نوجوانان به منظور پیشگیری از اعتیاد، دیگر برنامه های عملیاتی سازمان جوانان هلال احمر در چارچوب تفاهم نامه فوق هستند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور موضوع اصلی این تفاهم نامه را توانمندسازی و ارتقاء سلامت گروه های مختلف هدف در هلال احمر با هدف کاهش نرخ بروز اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها بیان کرد.

حبیبی، برنامه های عملیاتی سازمان جوانان هلال احمر در قالب تفاهم دوجانبه با وزارت کشور را مسابقه کتابخوانی ویژه کودکان و نوجوانان با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش ظرفیت اجتماعی، برگزاری دوره های فرهنگی با رویکرد آشنایی نوجوانان و جوانان با دستاوردهای ملی و بازدید از صنایع پیشرفته، برگزاری کارگاه های کارآفرینی و مبانی کسب و کار در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و برگزاری جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری سراسری برای پیشگیری از مسئله اعتیاد و مفاسد اخلاقی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در ماه های دی و بهمن سال جاری با هدف اثربخشی برنامه های ذیل این تفاهم نامه، دو نشست در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با موضوع پیشگیری از این آسیب ها به خصوص اعتیاد، با حضور معاونین امور جوانان استان ها، دبیران مجامع کانون های دانشجویی و جوانان و اساتید و صاحبنظران مطرح و با سخنرانی مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای ارائه گزارش آماری از وضعیت آسیب پذیری ها در کشور برگزار کرد.

به گفته حبیبی، در همین راستا جلسات تخصصی درون و برون سازمانی با اساتید دانشگاهی و دریافت پروژه های پیشنهادی و بررسی روش های اجرای کار در راستای هر یک از موضوعات تفاهم نامه ها و نشست تخصصی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.