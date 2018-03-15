۵درصدبوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام مربوط به دفع زباله آرادکوه است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یزدانی در جریان بازدید از مجتمع آرادکوه در جمع خبرنگاران گفت: تهران روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تن زباله تولید می کند که این آمار بسیار زیاد است و ما در سالهای گذشته با وجود افزایش جمعیت تهران تلاش کردیم این میزان را ثابت نگه داریم.

یزدانی با اشاره به اینکه از ۲۰ فروردین دو منطقه به صورت پایلوت بحث تفکیک از مبدا را انجام می دهند، اظهار داشت: اگر شهروندان در بحث زباله با ما همکاری بکنند، می توانیم واقعا تولید زباله را به نصف این مقدار برسانیم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران افزود: به هر حال باید بدانیم در مدیریت شهری هر اتفاق مثبتی قرار باشد رقم بخورد، نیاز به حضور مردم داریم.

وی با اشاره به نخاله های ساختمانی نیز اظهار داشت: با وجود اینکه ساخت و ساز ها در تهران کمتر شده است، ما ۴۳ هزار تن هم نخاله ساختمانی داریم که بخشی از آن مورد بهره برداری مجدد قرار می گیرد.

یزدانی تصریح کرد: برنامه ما این است که در آینده نزدیک ۱۵ هزار تن از این نخاله ها مورد استفاده مجدد قرار گیرد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به منطقه آرادکوه نیز گفت: ما ۳۰۰ هزار جنگلکاری در نظر گرفته ایم که به زودی عملیات آن انجام می شود.

وی به جنگل کاری در حاشیه فرودگاه امام اشاره کرد و گفت: ۳۰ کیلومتر از این مسیر از میدان جهاد تا فرودگجاه و عمدتاً در ۱۰ ردیف، درخت کاری خواهد شد.

یزدانی گفت: شهرداری منطقه ۹ و فضای سبز بوستان ها در این طرح با ما همراه هستند و تا دو هفته آینده عملیاتی می شود و آبیاری نیز به شیوه قطره ای خواهد بود.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: بوی نامطبوعی که در مسیر فرودگاه امام به مشام می رسد، ربطی به دفن زباله آرادکوه ندارد و براساس بررسی کارشناسانه تیمی از دولت تنها ۵ درصد آن مربوط به شهرداری است.