هفدهمین شماره ماهنامه «شهرداران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده اول این شماره با عنوان «مدیریتی که یکپارچه نیست؛ هوایی که ناپاک است» به بررسی تهدیدها و فرصت های شهرداری ها در «قانون هوای پاک» می پردازد. در این پرونده ضمن بررسی «قانون هوای پاک» به زوایای مختلف این قانون در گفت با مسعود زندی، سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان محیط زیست، زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، سیدجعفر موسوی، قائم‌مقام دبیرخانه کلان‌شهرهای کشور و صدرالدین علیپور، رئیس مرکز مدیریت محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران می پردازد.

پرونده دوم شماره سیزدهم شهرداران در گزارش های جداگانه به مرور مهم ترین اتفاقات حوزه مدیریت شهری در سال ۹۶ می پردازد. بررسی روند رأی شهروندان شهرها در دو دوره گذشته شوراهای شهر، بررسی زلزله تهران و کرمانشاه، بررسی وضعیت حاد آلودگی هوای شهرهای کشور، دردسرسازی بلندمرتبه‌های نا ایمن و چالش فرهنگ ایمنی در شهرهای کشور، تاکسی های اینترنتی، بخشنامه ها و گزارش جنجال برانگیز شهردار تهران، ماجرای سپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد و انتخاب هیئت رئیسه شورای عالی استانها از جمله مواردی است که در این پرونده به آن پرداخته شده است.

از جمله مطالب جذاب این شماره ماهنامه، گزارشی با عنوان «چگونه ملبورن قابل زندگی ترین شهر جهان شد؟» در گفت و گو با شهردار ملبورن تجارب و اقدامات این شهر برای کسب عنوان عنوان قابل زندگی ترین شهر جهان تشریح می شود.

گفت‌وگوی اختصاصی و تفصیلی با «محمد زند وکیلی»، شهردار سابق سه کلانشهر کشور و مشاور فعلی وزیر نیرو و «دکتر مهدی زارع»، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌ شناسی و مهندسی زلزله از دیگر مطالب این شماره «شهرداران» است.

در بخش های دیگر این ماهنامه مطالبی با عناوین «شهرهای برنده جوایز C۴۰ سال ۲۰۱۷» به همراه چالش ها، اقدامات و نتایج مورد انتظار آنها، گفت و گو با «پاتریشیا مک کارنی» مدیر شورای جهانی داده‌ های شهری با عنوان «کمک به شهرها برای گفت ‌و گو با یکدیگر»، «برنامه‌ای برای کاهش میزان تولید زباله در بوینس آیرس»، «هوشمندسازی عملکرد شهرها با استفاده از CyPT»، «BIM؛ نبض شهر، زیرِدستان مدیران شهری»، «اثرانگشت شهرها نمایانگر شباهت هایی شگفت ‌آور»، «ضرورت احیای مجدد اتحادیه شهرداری ها و بانک‌ها و تأمین مالی توسعه پایدار شهری» منتشر شده است.

گفتنی است با توجه به ضرورت و اهمیت بهره مندی شهرداران، مدیران شهری و کارکنان شهرداری ها از دانش روز مدیریت شهری و استفاده از تجارب موفق داخلی و بین المللی در حوزه فعالیت شهرداری ها، ماهنامه «شهرداران» با صاحب امتیازی دکتر محمد صفری، منتشر می شود. این ماهنامه به عنوان نشریه تخصصی شهرداری های کشور، می کوشد تا با ایجاد فضایی مناسب برای ارائه دیدگاه ها و نظرات شهرداران، مدیران شهری و کارشناسان و نیز معرفی طرحها و پروژه های برتر شهرداری ها، زمینه ساز انتقال تجارب و تکرار پروژه های موفق در شهرهای ایران شود.