طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هلال احمر هرمزگان، علی اعمی برنطین بیان داشت: ۱۴ پست امداد و نجات جاده‌ای ثابت، ۱۷ پست موقت پست موقت با حضور ۲۵۰ نفر نجاتگردر پایگاه‌های امدادجاده ای، خدمات‌رسانی به مسافران در ایام نوروزی را برعهده دارند.

وی تصریح کرد: در طرح امسال در محورهای مواصلاتی جاده ای و دریایی پست های امداد و نجات نوروزی در محور شمالی (جاده بندرعباس – سیرجان) ۷ پست ثابت و موقت، محور غربی ۹ پست ثابت و موقت، محور جنوب و دریا ۵ پست و در محور شرقی، ۷ پست ثابت و موقت فعالیت دارند علاوه بر پستهای یاد شده از ۳ تا ۸ فروردین ماه تیم امداد هوایی با یک فروند بالگرد جمعیت در مرکز استان مستقر خواهند بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان ادامه داد: همچنین در این راستا ۲۱ دستگاه آمبولانس، ۹ دستگاه خودروی نجات در تمامی محورهای مواصلاتی استان نیز آماده خدمت‌رسانی به مسافران نوروزی است.

هجدهمین طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی در استان هرمزگان با شعار تلاش همگانی برای بهبود رفتارهای ترافیکی «بهرفت» از ۲۸ اسفند ماه ۹۶ آغاز و تا ۱۶ فروردین۹۷ ادامه خواهد داشت.

اعمی اضافه کرد: این طرح با مشارکت ۲۱۰ جوان هرمزگانی در ۱۷پست ثابت و سیار در مبادی ورودی و خروجی و همچنین محل های تجمع مسافران در شهرهای سراسر استان برگزار می شود.

اعمی اظهار کرد: تلاش در راستای بهبود رفتارهای ترافیکی، تشکیل کمپین نه به تصادفات جاده ای، برپایی ایستگاه های سلامت، برپایی خیمه های نماز، برپایی فضای دوستدار کودک، توزیع بروشور های اطلاع رسانی و راهنمایی و توزیع اقلام فرهنگی بخشی از فعالیت های ارائه شده به مسافرین نوروزی در پست های ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی جمعیت هلال احمر استان هرمزگان می باشد.

اعمی بیان کرد: به منظور ارتقاء کیفیت، اثر گذاری و تنوع در ارائه خدمات امدادی و بشردوستانه به هموطنان مراجعه کننده به پست های ثابت و اکیپ های سیار در سراسر استان هرمزگان برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی فعالیت های هجدهمین طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی بر عهده جوانان عضو کانون های جوانان جمعیت هلال احمر است.

وی گفت: پست های ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی در ورودی و خروجی شهرهای بندرعباس، جاسک، سیریک، میناب، رودان، حاجی آباد، قشم، بستک، پارسیان، بندرلنگه و بندرخمیر در طول اجرای طرح بصورت ثابت برپا و به هموطنان ارائه خدمت خواهند نمود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان با اشاره به آمادگی کامل نجاتگران در طرح نوروزی امسال عنوان کرد: نجاتگران آموزش‌های لازم را برای خدمات مطلوب‌تر به مسافران نوروزی فرا گرفته‌اند و ایستگاه‌های امداد جاده‌ای هلال احمر تا پایان روز ۱۵ فروردین ماه، طرح نوروزی خدمات‌رسانی به مسافران را خواهند داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان با اشاره به اقدامات درمانی جمعیت هلال احمر تصریح کرد: داروخانه جمعیت هلال احمر استان در ایام نوروز نیز فعالیت خود را به صورت شبانه روزی ادامه خواهند داد.