به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی در همایش حراست کل شهرداری تهران گفت: در طول این ۴۰ سال که مسئولیتهای مختلفی داشتهام، همیشه حامی و مدافع کار حراست بودهام.
وی افزود: در شهرداری تهران با وجود اینکه حراست به آن معنی که در دستگاههای دیگر وجود دارد، وجود نداشت اما تعمد و اصرار داشتم که یکی از دوستان باسابقه، خوشنام و باتجربه را برای این مسئولیت بیاورم و خوشبختانه آقای قالیباف برای حراست شهرداری تهران معرفی و انتخاب شدند و در این شش ماه نیز از کار حراست راضی هستم.
نجفی ادامه داد: حراست در همه دستگاهها مهم است و به خصوص در دستگاهی همچون شهرداری تهران که در معرض آسیب و فساد بیشتری قرار دارد، این اهمیت دوچندان میشود؛ بویژه در شهرداری تهران که امروز شعار مبارزه با فساد و شفاف سازی را که اعتقاد قلبی من است، در آن مطرح کردیم و از این جهت کار حراست اهمیت بیشتری پیدا میکند. حراستها در شهرداری و سایر دستگاهها باید قدرت تحلیل مسائل را داشته باشند تا بتوانند پیش بینی و پیشگیری کنند.
بنابر اعلام شهر نوشت، وی افزود: درایت در کار حراست یک ضرورت است، بیدرایتی مسئولان حراست میتواند هم برای دستگاهها و هم برای افرادی که ممکن است حقشان پایمال شده و به آنها ظلم شود، فاجعه بیافریند. یکی از شعارهایی که برای تهران دنبال میکردیم و انشاءالله دنبال خواهد شد، مسأله اخلاق شهروندی است.
نجفی گفت: ما تحت تأثیر سجایای اخلاقی همه بزرگان انقلاب اسلامی، از حضرت امام (ره) تا شهیدان چمران، رجایی، باهنر، بهشتی، مطهری، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای بعد از دفاع مقدس، قرار داریم و کمابیش با آنها ارتباط داشتهایم، اما همه این افراد، خاک پای هیچ یک از پیامبران خداوند نمیشوند و همه پیامبران الهی نیز خاک پای پیامبر مکرم اسلام (ص) نمیشوند.
وی تاکید کرد: حراست نباید در گیر و دار مسائل سیاسی بیفتد. من از صمیم قلب این شعار را مطرح کردم که «شهرداری تهران باید از مسائل سیاسی فارغ شود». من از قبل از انقلاب اسلامی که با شهید چمران بودم، به دستور ایشان آمدم و این در حالی است که اگر یک ماه دیگر میماندم، باید از دکترایم در یکی از بهترین دانشگاههای دنیا دفاع می کردم اما وقتی شهید چمران گفت بیا، من آمدم.
شهردار تهران افزود: از آن روز تا امروز نیز آدم سیاسی بودم و در گروههای مختلف، مواضع سیاسی داشتم، اما روزی که وارد شهرداری تهران شدم، گفتم من کسوت سیاسی را از تن به در میکنم و میخواهم به عنوان خدمتگزار مردم خدمت کنم.
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