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۲۵ اسفند ۱۳۹۶، ۲۲:۳۴

با حضور معاون وزیر بهداشت؛

مرکز پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی سمنان افتتاح شد

مرکز پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی سمنان افتتاح شد

سمنان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: با حضور معاون درمان وزیر بهداشت، مرکز پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی این دانشگاه افتتاح شد.

مهدی شادنوش در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح اهداف سفر معاون وزیر بهداشت به استان سمنان، تأکید کرد: در سفر دکتر جان بابایی مرکز پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی سمنان بااعتبار هفت میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان برای برطرف ساختن نیاز درمانی و بهداشتی مردم مرکز استان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این مرکز با زیربنای دو هزار و ۲۰۰ متر در سه‌طبقه شامل تجهیزات و امکانات تخصصی و فوق تخصصی درمانی، از سال ۹۴ ساخته و امروز با حضور معاون وزیر به بهره‌برداری رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: بخش تخصصی ۲۴ تختخوابی بیمارستان ولایت دامغان نیز دیگر پروژه‌ای بود که با حضور معاون وزیر به بهره‌برداری رسید.

شادنوش بیان کرد: برای احداث این پروژه یک میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: خانه بهداشت وامرزان و آزمایشگاه یک کلینیک تخصصی بخش خصوصی دیگر طرح‌هایی بود که با حضور معاون وزیر در دامغان افتتاح شد تا تعداد طرح های افتتاح شده در سمنان و دامغان به عدد چهار برسد.

کد مطلب 4253256

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