تلاش برای ارتقاء کیفی خدمات پزشکی در گناباد

به گزارش خبرنگارمهر، جواد باذلی شنبه شب در نشست خبری در محل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۳۵ میلیارد تومان بدهی دارد و از سویی مطالبات دانشگاه از بیمه ها نیز پرداخت نشده که با این وجود مشکلاتی را برای سیستم دانشگاه ایجاد کرده است.

وی افزود: در افتتاح بیمارستان علامه بهلول گناباد تعجیل شده و در برخی قسمت ها مشکلاتی داریم و چارت دانشگاه نیز به صورت کامل ابلاغ نشده که انرژی زیادی از مجموعه می گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد ابراز کرد: حضور پزشکان متخصص بخصوص در حوزه مغز و اعصاب برای گناباد یک برند شده و شاهد آن هستیم که از استان های مختلف مریض ها به گناباد مراجعه می کنند.

وی خاطرنشان کرد: امداد هوایی نیز یکی دیگر از ضروریات در خدمت رسانی به بیماران است که در بازدید هفته گذشته رئیس اورژانس هوایی کشور از پد هوایی گناباد این مهم نیز محقق شده و در اردیبهشت ماه شاهد افتتاح اورژانس هوایی گناباد خواهیم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد تصریح کرد: تعداد مریض ها در حوزه بیماری قلبی در گناباد ما را برآن داشته تا برای راه اندازی آنژیوگرافی اقدام کنیم و در برنامه ایی که طرح ریزی کرده ایم این موضوع باید در دانشگاه طی چند سال آینده حل شود که نیازمند جذب یک متخصص قلب هستیم که دوره های لازم را نیز ببیند و در بحث تجهیزات هیچ گونه مشکلی نداریم و طی ۳ سال آینده این برنامه در گناباد اجرایی می شود.

باذلی در خصوص برنامه های دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال های آینده نیز اظهار کرد: نگاه فیزکی در دانشگاه نداریم زیرا معتقد هستیم از لحاظ فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به بلوغ لازم رسیده و برنامه ما ارتقا کیفی خدمات ارائه شده و افزایش رشته های تکمیلی است.

ایجاد رشته پرستاری سالمندان

وی افزود: حوزه آموزشی ما جا برای ارتقاء زیاد دارد که برای افزایش رشته های تکمیلی رشته پرستاری سالمندان برای گناباد تایید شده است و از سوی به دنبال افزایش اعضای هیئت علمی دانشگاه هستیم که در جذب هیئت علمی اخیر وزارت بهداشت ۲۵ عضو هیئت علمی برای گناباد جذب خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اشاره به کاهش دانشجو در برخی رشته ها عنوان کرد: جذب دانشجوی خارجی براساس تفاهم نامه ای که داریم از دانشگاه های افغانستان و پاکستان در دست بررسی است و ازسویی در حوزه شرکت های دانش بنیان و ارتقا مرکز تحقیقات دانشگاه قدم های جدی برداشته شده است.

باذلی در خصوص شلوغی مراکز درمانگاه های تخصصی شهر گناباد بیان داشت : باید این نکته را توجه داشت که انتخاب مردم در پزشک درست صورت نمی گیرد یعنی اگر نظام ارجاع به درستی انجام شود یعنی بیمار با دستور پزشک عمومی به متخصص ارجاع شود این شلوغی را نخواهیم داشت.

وی ابراز کرد: یکی از راهکارهای کاهش مراجعه بیمار به مراکز تخصصی دولتی صدور مجوز به پزشکانی می باشد که در طرح تحول سلامت هستند که مطب خصوصی باز کنند که در دیدار با وزیر بهداشت قول هایی در این خصوص گرفته ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد ابراز کرد: سیاست وزارت بهداشت واگذاری برخی امور به بخش خصوصی می باشد که در همین راستا سیاست ما نیز واگذاری بخش دیالیزبیمارستان علامه بهلول به بخش خصوص است که در گناباد کسی توان این کار را نداشته و با چند شرکت در خصوص این موضوع مذاکراتی در تهران داشته ایم.

باذلی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوبی که طی چند ماه اخیر صورت گرفته، پرداخت ۵ ماه کارانه پزشکان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی بوده و دانشگاه تمامی بدهی های سال ۹۵ خود را تسویه کرده و در این خصوص از خیلی دانشگاه ها جلوتر هستیم.

پزشک متخصص سرطان نداریم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در خصوص کلایه مردم برای تامین داروهای بیماران سرطانی نیز اظهار کرد: پزشک متخصص سرطان در گناباد نداریم و به همین دلیل داروهای مخصوص این بیماری ها در گناباد کم است و مردم مشکل دارند و معمولا از مرکز استان این دارو ها را تامین می کنند البته براساس آمار میزان سرطان در گناباد زیاد نیست و دانشگاه نیز به زودی ساخت مرکز سرطان شناسی و غربالگری را نیز شروع خواهد کرد.

وی افزود: استفاده از تمام ظرفیت های فیزیکی دانشگاه در برنامه ما است و در همین راستا بیمارستان ۱۵ خرداد و ۲۲ بهمن گناباد که در بیمارستان علامه بهلول ادغام شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در خصوص اعتبارات جذب شده برای رفع مشکلات دانشگاه گفت: طی ۴ ماهه اخیر ۲۵ میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی گناباد بودجه تزریق شده ولی معتقد هستیم که برای جذب بودجه باید پیگیری های بیشتری را انجام دهیم البته در حوزه تجهیزات نیز در همین مدت یک دستگاه دیجیتال مامو گرافی خریداری شده که بزودی نصب و راه اندازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر تمامی سیستم دانشگاه با تمام ظرفیت کار کند می تواند در ۲۰ درصد عوامل تاثیرگذار در حوزه درمان موثر باشد و ۸۰ درصد مابقی آن توسط دستگاه های دیگر باید صورت گیرد که راه اندازی مجمع سلامت شهرستان گناباد با حضور دستگاه های مختلف در فروردین ماه راه اندازی از برنامه های ما در این حوزه است.

باذلی تاکید کرد: تاکنون موردی در گناباد که به دلیل قصور پزشکی فوت کرده باشد نداشته ایم و این نشان از عملکرد درست پزشکان دانشگاه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اعلام آمادگی این دانشگاه برای ایام نوروز اظهار کرد: ستاد نوروزی دانشگاه از ۲۳ اسفندماه تشکلیل شده و در این مدت از تمامی بخش های مرتبط با نوروز بازدید به عمل آماده و در صورت کاستی هایی این موارد مرتفع شده از سویی دانشگاه اعلام آمادگی کرده که میزبان تمامی پزشکانی که قصد بازدید از گناباد را دارند باشد.