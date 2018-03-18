واکنش «جانسون» به اخراج دیپلمات های انگلیسی از روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس گفت: اقدام تلافی‌جویانه روسیه برای اخراج دیپلمات‌های انگلیسی بیهوده است و لندن می‌داند همیشه مقابله با یک قلدر مانند دولت روسیه، خطراتی به همراه خواهد داشت.

وزیر خارجه انگلیس گفت حمله با گاز اعصاب در سالزبری پاسخ کرملین به موضع محکم انگلیس در مقابله با رفتار مخوف روسیه بود.

جانسون به اقدام تلافی‌جویانه مسکو برای اخراج 23 دیپلمات انگلیسی اشاره کرد و گفت این کاری بیهوده است و این اقدام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تنها تنبیهی برای مردم عادی روسیه خواهد بود.

روزنامه سان هم به نقل وزیر خارجه انگلیس نوشت «وقتی در سال 2014 پوتین کریمه را تصاحب کرد و آتش درگیری‌ها در شرق اوکراین را شعله‌ور ساخت، این انگلیس بود که اتحادیه اروپا را برای تحریم مسکو قانع کرد. وقتی پوتین هواپیماهایش را برای کمپین آغشته به خون اسد در مقابل مردم سوریه به این کشور فرستاد، این انگلیس بود که اقدامات وی را محکوم کرد. وقتی پوتین تلاش داشت استفاده مکرر اسد از تسلیحات شیمیایی را مخفی کند، این دیپلمات‌های ما بودند که در یک تحقیقات بین‌المللی چگونگی مسموم کردن مردم توسط رژیم سوریه را افشا کردند. و وقتی ناتو خواستار محافظت از متحدان آسیب‌پذیر ما در مقابل روسیه شد، این بریتانیا بود که 800 سرباز برای محافظت از استونی اعزام کرد».

بوریس جانسون افزود ما می‌دانیم خطرهایی در مقابله با کرملین وجود خواهد داشت. همیشه مقابله با یک قلدر خطرناک است اما این اقدام را انجام دادیم چون می‌دانیم اقدام درستی بود. بنابراین آنچه در سالزبری اتفاق افتاد، روش کرملین برای ضربه زدن به بریتانیا بود که محکم در مقابله با رفتار خطرناک روسیه ایستادگی کرده بود.