سکه طرح جدید ۲۰ هزار تومان گران شد/دلار به ۴۸۱۹ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۰ هزار تومان افزایش مواجه بود، به نحوی که قیمت به یک میلیون و ۶۱۹ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم ۱۹ هزار تومان گران شد و نرخ آن به یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید.

هر نیم سکه ۷۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۵۰۳ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳۳۸ هزار تومان است.

هر دلار آمریکا ۴۸۱۹ تومان، یورو ۵۸۵۳ تومان، پوند ۶۸۴۷ تومان، درهم امارات ۱۳۵۰ تومان و لیر ترکیه ۱۳۰۹ تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۱۳ دلار و ۸۶ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۵۳ هزار و ۲۱۷ تومان است.