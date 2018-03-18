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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۵۷

جودو گرانداسلم - روسیه؛

جودوکار ایران به نشان برنز دست یافت

جودوکار ایران به نشان برنز دست یافت

سعید ملایی با برتری مقابل رقیب هلندی خود به نشان برنز رقابتهای جودو گرنداسلم روسیه دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که در شهر «یکاترینبورگ» جریان دارد، سعید ملایی در دیدار رده بندی وزن ۸۱- کیلوگرم به مصاف «فرانک دیولت» از هلند رفت و در دو دقیقه ۲۷ ثانیه رقیب قدرتمند خود را شکست داد و به نشان برنز دست یافت. این هلندی نفر دوم رنکنیگ جهانی است و در گرند اسلم پاریس نشان برنز کسب کرده بود. 

ملایی امروز صبح بعد از یک دور استراحت، «پیترایوان» از جمهوری چک و «مورات خاباچیروف» از روسیه را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت و در این مرحله برابر «تاکاشی ساساکی» از ژاپن و دارنده مدال طلای قهرمانی جوانان آسیا در سال ۲۰۱۴ در مدت ۳۱ ثانیه ضربه فنی شد و به دیدار رده بندی رفت.

تیم کشورمان دو نماینده در این رقابتها داشت که پیش از ملایی، جواد محجوب در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم با قبول شکست برابر «گرول هنک» از هلند از دور مسابقات کنار رفت. 

این دوره از رقابتها عصر امروز با شناخت تیم ها و نفرات برتر به پایان می رسد.

کد مطلب 4254837

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