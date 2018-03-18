جودوکار ایران به نشان برنز دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که در شهر «یکاترینبورگ» جریان دارد، سعید ملایی در دیدار رده بندی وزن ۸۱- کیلوگرم به مصاف «فرانک دیولت» از هلند رفت و در دو دقیقه ۲۷ ثانیه رقیب قدرتمند خود را شکست داد و به نشان برنز دست یافت. این هلندی نفر دوم رنکنیگ جهانی است و در گرند اسلم پاریس نشان برنز کسب کرده بود.

ملایی امروز صبح بعد از یک دور استراحت، «پیترایوان» از جمهوری چک و «مورات خاباچیروف» از روسیه را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت و در این مرحله برابر «تاکاشی ساساکی» از ژاپن و دارنده مدال طلای قهرمانی جوانان آسیا در سال ۲۰۱۴ در مدت ۳۱ ثانیه ضربه فنی شد و به دیدار رده بندی رفت.

تیم کشورمان دو نماینده در این رقابتها داشت که پیش از ملایی، جواد محجوب در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم با قبول شکست برابر «گرول هنک» از هلند از دور مسابقات کنار رفت.

این دوره از رقابتها عصر امروز با شناخت تیم ها و نفرات برتر به پایان می رسد.