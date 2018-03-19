امداد و نجات پیشانی هلال احمر است/ آرامش مردم را می خواهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر پیوندی، در سومین روز از سفرهای نوروزی خود به قرارگاه راهیان نور کشور در اهواز رفت و ضمن زیارت یادمان شهدای گمنام با سردار نادر ادیبی، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور دیدار و گفتگو کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت راهیان نور هر سال گسترش زیادی پیدا می‌کند، گفت: جمعیت هلال‌احمر در وهله نخست یک نهاد امدادی است اما در عین حال یک نهاد فرهنگی و اجتماعی هم هست به همین دلیل شاید بتوانیم نقش خوبی را در کمک به این حرکت بزرگ و ارزشمند ایفا کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: از آنجا که بسیاری از افراد در زمان جنگ حضور نداشته‌اند این نیاز احساس می‌شود که برای آشنایی آنها با عزیزانی که برای دفاع از خاک کشور تلاش کرده‌اند گام‌های جدی برداریم و اردوهای راهیان نور یکی از موثرترین روش‌ها برای این حرکت است و همه نهادها موظف هستند در این راه کمک کنند.

پیوندی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر علاوه بر وظیفه سازمانی که بر عهده دارد کمک به این عزیزان را یک حرکت اجتماعی می‌داند. تا به حال در این راه قدم برداشته‌ایم و از این پس نیز این کار را جدیت ادامه خواهیم داد تا در این حرکت معنوی سهم کوچکی داشته باشیم.

وی در رابطه با خدماتی که جمعیت هلال‌احمر در حوادث احتمالی به راهیان نور ارائه خواهد داد با بیان اینکه تمام حوادث را با هوشیاری کامل رصد می‌کنیم گفت: در ایام نوروز یک امدادرسانی جامع در سراسر کشور خواهیم داشت، در استان خوزستان هم افزایش پایگاه‌های موقت و جوانان را داریم. هر حادثه‌ای که رخ دهد در نخستین لحظات خدمت خواهیم کرد و همراه و کمک تمام عزیرانمان خواهیم بود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه امداد و نجات پیشانی کار ماست ادامه داد: در حوادث طبیعی و غیر طبیعی در کنار مردم هستیم و به این کار افتخار می‌کنیم. با تمام توان در خدمت عزیزان راهیان نور خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد کاورهای قرمز رنگمان برای مردم آرامش بخش باشد.

وی در رابطه با فعالیت‌های جمعیت در حوزه درمان و دارو برای ارائه خدمت به راهیان نور گفت: امداد و نجات وظیفه اولیه ماست با این حال در بحث دارو و درمان در حد توانمان سعی می‌کنیم نیازهای اولیه را تامین کنیم. در مورد راهیان نور نیز تمام تلاشمان را می‌کنیم تا این حرکت با آرامش بیشتری ادامه پیدا کند.

پیوندی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای کمک به راهیان نور ادامه داد: کسانی که با این حرکت جهادی مخالفت می‌کنند به منافع ملی ضربه می‌زنند. هدف اصلی همه ما که برای آن انقلاب کره‌ایم حفظ ارزش‌ها، استحکام و به جلو بردن آن است و راهیان نور یکی از اصلی‌ترین راه‌های این کار است.

وی در رابطه با مانور رسانه‌ای برای این حرکت جهادی افزود: اساس کار جمعیت هلال‌احمر کار داوطلبانه است. کسانی که در زمینه اطلاع‌رسانی حرکت مقدسی مانند ارودهای راهیان نور فعالیت می‌کنند نیز به نوعی داوطلب هستند و تلاشی که برای انتقال این معنویت انجام می‌دهند قابل تقدیر است.