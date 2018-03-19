کربن سیاه تهران بیش از لندن، هم اندازه پکن

به گزارش خبرگزاری مهر، هر وقت صحبت از شهرهای آلوده جهان به میان میآید، نام شهر پکن، پایتخت کشور چین به عنوان یکی از شهرهای با آلودگی هوای بسیار زیاد به چشم میخورد. همچنین شهر لندن، پایتخت انگلستان نیز از جمله شهرهایی در اروپا است که با مشکل آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکند. در عین حال مقایسه نتایج اندازهگیری غلظت آلاینده کربن سیاه در دو ایستگاه تهران با ایستگاههای مشابه در شهرهای لندن و پکن نشان میدهد که به طور میانگین، غلظت این آلاینده در شهر تهران از لندن بیشتر ولی از پکن کمتر است.
احمد طاهری، مدیر شبکه سنجش کیفیت هوای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت: میانگین روزانه غلطت کربن سیاه در ایستگاههای شهری(کاربری مسکونی) با خط چین و ایستگاههای کنار بزرگراهی با خط پر مشخص شده اند. روند کلی غلظت آلاینده در شهر لندن (رنگ بنفش) معکوس روند کاهشی روزانه در تهران (رنگ آبی) است. علت این روند آن است که در این شهر محدودیت تردد ناوگان دیزلی سنگین به صورتی اجرا میشود که این ناوگان معمولاً از ساعت ۹ صبح تا ۷ بعد از ظهر اجازه تردد در سطح شهر دارند و غلظت کربن سیاه را در طول روز افزایش میدهند. این عامل با تردد شبانه مشابه دیزلیها در تهران و پکن (رنگ سبز) باعث میشود در زمان شب غلظت آلاینده بالاتر باشد.
نکته دیگری که در این مقایسه حائز اهمیت است تردد پرشمار خودروهای سواری دیزلی در سطح شهر لندن است، به طوری که در ۵سال اخیر حدود نیمی از خودروهای سواری تازه شمارهگذاری شده در لندن دیزلی و مابقی بنزینی بودهاند. همینطور میدانیم که این پیشرانههای دیزلی (اعم از سبک و سنگین) هستند که آلایندههای کربن سیاه را تولید میکنند. با تمام این توصیفات، غلظت این آلاینده در ایستگاه شهری لندن به طور میانگین یک سوم این غلطت در ایستگاه شهری تهران است که نشان از اهمیت بهکارگیری ناوگان حمل و نقل به روز و پاک در کیفیت هوای شهر دارد.
در رابطه با پکن ذکر این مطلب واجب است که در این شهر استفاده از ذغال سنگ به عنوان سوخت برای گرمایش و مصارف خانگی رواج دارد که باعث میشود میزان بالایی از کربن سیاه از این منابع خانگی تولید و وارد جو شود. در نتیجه غلظتهای کربن سیاه در فصول سرد در ایستگاه شهری پکن میتواند در حدود ۲ برابر میانگین غلظت در فصول گرم سال باشد. بنابراین در این مقایسه از اعداد برای فصول گرم استفاده شده است که انتشار خانگی کربن سیاه کنار برود و شرایطی مشابه تهران ایجاد شود. نتایج نشان میدهد که سطح حضور کربن سیاه در هوا در ایستگاه شهری پکن با این وجود بیش از ۲برابر تهران است، اما در ایستگاه کناربزرگراهی این تفاوت کمتر (در حدود ۲۰ درصد) است. در جدول زیر میانگین روزانه غلظتهای این آلاینده با هم مقایسه شدهاست.
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