بغداد حقوق کارکنان دولتی اقلیم کردستان و پیشمرگه را پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، دفتر «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق اعلام کرد که وزارت دارایی این کشور حقوق همه کارکنان بخش های دولتی در اقلیم کردستان از جمله نیروهای پیشمرگه را واریز کرده است.

بر اساس این خبر دولت عراق تأکید کرده است که با این حال وزارت دارایی عراق پیگیری های لازم برای واریز حقوق کارکنان دولت از سوی اقلیم کردستان را پیگیری خواهد کرد.

وزارت دارایی اقلیم کردستان هم تأکید کرده است که حقوق کارکنان دولتی اقلیم کردستان را که از سوی بغداد پرداخت شده را طی امروز و فردا به حساب کارکنان دولتی واریز خواهد کرد.

بر اساس این خبر رئیس بانک مرکزی عراق دستور داده بود تا 281.7 میلیارد دینار عراقی به کارکنان دولتی اقلیم کردستان و 35.8 میلیارد دینار برای نیروهای پیشمرگه واریز شود.

پرداخت حقوق کارکنان بخش های دولتی اقلیم کردستان یکی از مسائل اصلی مورد اختلاف بغداد و اربیل بوده است. بغداد تأکید کرده بود تا زمانی که اقلیم کردستان بدون نظارت و به صورت جداگانه نفت اقلیم کردستان را به فروش برساند پرداخت حقوق کارکنان دولتی اقلیم نیز برعهده اربیل خواهد بود.

با این حال و در پی وخیم شدن اوضاع معیشتی مردم دولت العبادی وعده داده بود که حقوق کارکنان دولتی اقلیم کردستان عراق را تا پیش از عید نوروز واریز خواهد کرد.