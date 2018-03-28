حمایت از تولید داخلی،پاسداری از اقتصاد ملی وتداوم راه شهداست

حجت الاسلام حسن باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:با توجه به نامگذاری سال 97 از سوی مقام معظم رهبری حمایت از کالای ایرانی،سازمان تبلیغات اسلامی می تواند با استفاده از ظرفیت های خود وپتانسیل موجود(شبکه تبلیغ) در ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات ملی و کالاهای ایرانی ونخریدن کالای خارجی در راستای تحقق شعار سال موثر باشد.

وی افزود:تحقق شعار سال مقام معظم رهبری نیازمند عزم واراده ملی همه مردم است آنچه از آموزه های دینی وسیره انبیاء واولیا الهی بیان شده استقلال واقعی یک ملت براین است که مایحتاج کشور خود را تامین کند وبر داشته های خود تکیه نمایید.

معاون فرهنگی ،آموزشی وپژوهشی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه مباحث خود با اشاره مصرف کالای ایرانی – داخلی تولید داخلی را افزایش می دهد افزایش تولید داخلی یعنی برطرف کردن معضل بیکاری پایین آمدن تورم افزایش اشتغال را باعث می شود.

باقری با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی و تحقق آن افزود: اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی با حمایت از تولید داخلی وخرید کالای ایرانی ومبارزه با کالای قاچاق محقق می گردد و نامگذاری سال با موضوع اقتصادی بصورت مستمر چندین ساله نشان از توجه مقام معظم رهبری به پیشرفت اقتصادی ورونق اقتصادی کشور عزیزمان ایران هست.

معاون فرهنگی ،آموزشی وپژوهشی استان بیان کردند که حمایت از تولید داخلی پاسداری از اقتصاد ملی وتداوم راه شهیدان است.

وی با اشاره به راهکار تولید اجناس با کیفیت افزود: دستگاههای مسئول بایستی با رسیدگی به مشکلات تولید کنندگان ومعیشت کارگران زمینه لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم نمایند.