دیدار سران دولت افغانستان با هئیتی از کنگره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرائی دولت وحدت ملی افغانستان با هیئتی ۱۱ نفره کنگره آمریکا که به کابل سفر کرده اند، دیدار و گفتگو کردند.

ریاست این هیئت آمریکایی را «نانسی پلوسی» رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا به‌ عهده دارد. در این دیدار ژنرال «جان نیکلسون» فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز حضور داشته است.

کاخ ریاست جمهوری افغانستان با انتشار خبری نوشت که در این دیدار دو طرف در مورد روند صلح افغانستان، حضور فعال زنان در بخش‌های مختلف، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، نقش بخش خصوصی، صادرات و واردات، ترانزیت، همکاری‌های منطقه‌ ای، اجرای پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای، انتخابات و مبارزه علیه فساد و مواد مخدر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این خبر همچنین آمده است که پلوسی دستاوردها و پیشرفت‌های ۳ ساله‌ دولت افغانستان را امیدوار کننده خواند و گفت که با اجرای برنامه‌های دولت این کشور، صلح و ثبات در افغانستان تأمین خواهد شد.

رئیس جمهوری افغانستان نیز از تعهد و همکاری مردم، کنگره و دولت ایالات متحده‌ آمریکا در قبال افغانستان، قدردانی کرد.

به گفته‌ وی، همکاری مشترک در راستای مبارزه با تروریسم و استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا، فضای مثبتی را به‌وجود آورده و افغانستان امروز نسبت به هر زمان دیگر به اهداف خود نزدیک شده است.

عبدالله عبدالله نیز در این دیدار همکاری آمریکا با افغانستان را در راستای سرکوب دشمن مشترک و رسیدن به اهداف، مفید خواند.

لازم به ذکر است که این سفر درحالی انجام می شود که در کمتر از یک ماه گذشته وزیر دفاع و فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز از کابل بازدید و با مقامات بلندپایه افغانستانی دیدار و گفتگو کردند.