حمایت از کالای ایرانی موجب رونق اقتصادی می شود

عبدالله مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری امسال بر حمایت از کالای ایرانی تاکید کردو افزود: مقام معظم رهبری همانند سال های گذشته با تدبیر امام گونه خود به مسائل مهم اقتصادی اشاره و نگاه ویژه برای حمایت از کالای ایرانی را بر همه مسئولان و مردم تکلیف کرد.

وی اتاق بازرگانی را به عنوان مشاور سه قوه دانست و به ظرفیت این اتاق اشاره کردو گفت:ظرفیت موجود در اتاق بازرگانی و تولیدات برخی از محصولات ایرانی که قابلیت رقابت با رقبای بین المللی را دارد می تواند با بهره گیری از توان رسانه ها بیش از پیش به جامعه شناسانده شود.

مهاجر با بیان اینکه با فرهنگ سازی مناسب و کار کارشناسی می توان قدم های موثری در حمایت از تولیدات داخلی برداشت ، عنوان کرد: باید برای بالا بردن کیفیت تولیدات کالاهای ایرانی شرایط مساعد را فراهم کرد و لازمه این موضوع توجه ویژه به آموزش است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران این اتاق را پارلمان بخش خصوصی نامید و اظهار داشت: اتاق بازرگانی کمیته ویژه ای را برای حمایت از کالای ایرانی در دستور کار قرار دادو با کمک صاحب نظران سعی دارد برنامه ای را برای تحقق شعار مقام معظم رهبری تدوین و اجرایی کند.

وی در خاتمه با بیان اینکه توسعه و پیشرفت یک جامعه مرهون تدبیر در استفاده بهینه از دارایی های آن است، ابراز امیدواری کرد: با تحقق شعار معنوی حمایت از کالای ایرانی شاهد رونق اقتصادی در همه بخش های کشور باشیم.