۱.۷ میلیون خودرو به مازندران وارد شد

علی نبیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیون و ۷۳۰ هزار دستگاه خودرو در ایام نوروز در محورهای استان تردد کردند، نرخ متوسط ساعتی تردد در کل محورهای استان را ۸۷ هزار و ۵۸۵ دستگاه و نرخ متوسط تردد ساعتی هر محور را ۸۵۹ دستگاه بیان کرد.

وی اظهار داشت: نرخ ساعتی کل تردد محورهای استان در روز ۹ فروردین ماه ۸۷ هزار و ۵۸۷ دستگاه و نرخ متوسط تردد ساعتی ثبت شده توسط هر دستگاه تردد شمار ۱۰۶۲ بود که نسبت به روز قبل حدود دو درصد کاهش داشته است.

نبیان ادامه داد: مازندران رتبه سوم تردد در کشور با سهم ۱۰ درصد را به خود اختصاص داده و پرترددترین محورها شامل قائمشهر – ساری و برگشت، چالوس – عباس آباد، قائمشهر – بابل و برگشت و بابلسر - فریدونکنار بوده است.

به گزارش مهر، تا پایان روز هشتم فروردین ماه بیش از ۱۰ میلیون مسافر در مازندران اقامت کردند.