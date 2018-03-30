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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵

معاون استاندار مازندران:

۱.۷ میلیون خودرو به مازندران وارد شد

۱.۷ میلیون خودرو به مازندران وارد شد

ساری - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران، کل تردد ورودی به استان از ۲۴ اسفندماه تا ۹ فروردین ماه را یک میلیون و ۷۳۰ هزار و ۱۹۲ دستگاه خودرو اعلام کرد.

علی نبیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیون و ۷۳۰ هزار دستگاه خودرو در ایام نوروز در محورهای استان تردد کردند، نرخ متوسط ساعتی تردد در کل محورهای استان را ۸۷ هزار و ۵۸۵ دستگاه و نرخ متوسط تردد ساعتی هر محور را ۸۵۹ دستگاه بیان کرد.

وی اظهار داشت: نرخ ساعتی کل تردد محورهای استان در روز ۹ فروردین ماه ۸۷ هزار و ۵۸۷ دستگاه و نرخ متوسط تردد ساعتی ثبت شده توسط هر دستگاه تردد شمار ۱۰۶۲ بود که نسبت به روز قبل حدود دو درصد کاهش داشته است.

نبیان ادامه داد: مازندران رتبه سوم تردد در کشور با سهم  ۱۰ درصد را به خود اختصاص داده و پرترددترین محورها شامل قائمشهر – ساری و برگشت، چالوس – عباس آباد، قائمشهر – بابل و برگشت و بابلسر - فریدونکنار بوده است.

به گزارش مهر، تا پایان روز هشتم فروردین ماه بیش از ۱۰ میلیون مسافر در مازندران اقامت کردند.

کد مطلب 4260364

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