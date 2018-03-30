  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۴۷

سازمان هواپیمایی اعلام کرد؛

۱۷ هزار و ۱۵۰ پرواز تا ۸ فروردین/ تأخیر قابل ملاحظه ای نداشتیم

۱۷ هزار و ۱۵۰ پرواز تا ۸ فروردین/ تأخیر قابل ملاحظه ای نداشتیم

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: تا هشتم فروردین سال جاری ۱۷ هزار و ۱۵۹ پرواز انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، این سازمان اعلام کرد: از ابتدای آغاز عملیات نوروزی تا هشتم فروردین ماه ۱۷هزار و ۱۵۹ پرواز انجام و حدود ۲ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۸۱۹ نفر مسافر توسط بخش هوایی جابه جا شده اند.

این گزارش می افزاید: فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در پروازهای خارجی و فرودگاه مهرآباد، مشهد مقدس، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان و تبریز به ترتیب بالاترین حجم جابه جایی را به خود اختصاص داده اند.

این سازمان با تأکیر بر هماهنگی ها، انسجام، آمادگی و برنامه ریزی های صورت گرفته اعلام کرد: علی رغم حجم بالای پروازها که روزانه بیش از ۹۰۰ پرواز برنامه ای و فوق العاده انجام شده است شاهد تأخیرات قابل توجهی نبوده ایم البته برخی تأخیرات به علت شرایط نامناسب جوی بوده است.

کد مطلب 4260568

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها