۱۷ هزار و ۱۵۰ پرواز تا ۸ فروردین/ تأخیر قابل ملاحظه ای نداشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، این سازمان اعلام کرد: از ابتدای آغاز عملیات نوروزی تا هشتم فروردین ماه ۱۷هزار و ۱۵۹ پرواز انجام و حدود ۲ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۸۱۹ نفر مسافر توسط بخش هوایی جابه جا شده اند.

این گزارش می افزاید: فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در پروازهای خارجی و فرودگاه مهرآباد، مشهد مقدس، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان و تبریز به ترتیب بالاترین حجم جابه جایی را به خود اختصاص داده اند.

این سازمان با تأکیر بر هماهنگی ها، انسجام، آمادگی و برنامه ریزی های صورت گرفته اعلام کرد: علی رغم حجم بالای پروازها که روزانه بیش از ۹۰۰ پرواز برنامه ای و فوق العاده انجام شده است شاهد تأخیرات قابل توجهی نبوده ایم البته برخی تأخیرات به علت شرایط نامناسب جوی بوده است.