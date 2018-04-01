نگاه ویژه شورای پنجم به توسعه گردشگری/ضرورت تغییر سبک زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام فخاری در بازدید از ستاد نوروزی گردشگری شهرداری تهران اظهار داشت: مهم ترین شاخصه ارزیابی در هر اقدامی؛رضایت مندی عمومی و مردمی است،شادی، رضایت مردمی و حس خوبی که در شهر وجود دارد، بیانگر موفقیت ستاد گردشگری شهرداری است.

وی افزود:شاید اقدامات ستاد گردشگری خیلی پر هیاهو و توام با سر و صدا نبود ولی آنچه که بنده در بازدید های میدانی و گفت و گو با مردم دیدم چیزی جز اظهار رضایتمندی نبود و همه حس خوبی داشتند که در یک فضای شاد، مثبت و با احترام به سلایق گوناگون،خدمات متنوع ارائه شده است‌.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه رضایتمندی مردمی ارزش و دستاورد بزرگی است، ادامه داد: دست اندرکاران ستاد با کمک فضای مجازی به خوبی توانستند خدمات را به مردم معرفی کنند و این تبلیغات دهان به دهانی و مردمی در معرفی خدمات ستاد گردشگری و جاذبه های دیدنی تهران بسیار موثر بود.

فخاری خاطر نشان کرد: حضور نسل جوان و نوجوان در مراکز گردشگری بویژه بافت های تاریخی پر رنگ بود و گویی به دنبال "کشف شهر از نو "هستند.

وی با اشاره به ظرفیت های گردشگری شهر تهران بیان کرد: این فضای مثبت به پاس احترام به مردم توسط مدیریت شهری ایجاد شده و در عین حال حاصل تجربیات سال های گذشته است، شیوه معرفی و روند خدمات دهی؛متنوع و با بهره گیری از روش مدرن و جدید همراه بود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران اشاره کرد: ستاد گردشگری علیرغم فرصت و بازه زمانی کوتاه برای تدوین و اجرای برنامه ها،توانست به خوبی عمل کند و این مسیر و فرصت؛ "شهر مردم برای مردم "که توسط این ستاد فراهم شده، در واقع تسهیل گر فعالیت های بخش های اقتصادی، فرهنگی و تاریخی است.

فخاری خاطر نشان کرد:امیدوارم همه ما قدرشناس باشیم و بتوانیم به تداوم و ارتقاء گردشگری شهر تهران کمک کنیم.

وی یادآور شد:یکی از مهم ترین برنامه های شورای شهر پنجم، جایگزینی درآمدهای پایدار بجای درآمدهای ناپایدار و آسیب رسان شهری است و یکی از مهم ترین بخش های درآمد پایدار؛ "گردشگری " است.

وی با بیان اینکه فرصت ها، ظرفیت و سرمایه های شهر تهران بی نظیر است و باید از این بستر بهره ببریم، افزود: علاقمندی، اهتمام و توجه ویژه به مقوله گردشگری شعار شورای پنجم است و حرکت در مسیر درآمد زایی بیشتر از حوزه گردشگری را به جد دنبال و اجرایی می کنیم.

فخاری مطرح کرد: امید است با نگاه نو، تجربه های خوب و تبدیل گردشگری به بخشی از سبک زندگی،گام های مثبتی در این راستا برداشته شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: قول می دهم شورای شهر به حوزه گردشگری توجه ویژه ای دارد و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی توجه بسیار ویژه تری دارد.