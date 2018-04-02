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۱۳ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۰۵

آل خلیفه مجددا مدعی حمایت ایران از تروریسم در بحرین شد

آل خلیفه مجددا مدعی حمایت ایران از تروریسم در بحرین شد

آل خلیفه مجددا اتهامات واهی درباره حمایت ایران از تروریسم در بحرین مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، آل خلیفه باز هم ایران را به حمایت از تروریسم در این کشور متهم کرد.

بر اساس این گزارش؛  منابع وابسته به رژیم بحرین اعلام کردند که ۱۵ نفر را به اتهام تأسیس یک باند تروریستی بازداشت کرده و مدعی هستند ۶ عضو دیگر این باند فراری هستند.

«أحمد الحمادی» رئیس دادستانی جرایم تروریستی در این باره گفت که تحقیقات درباره کشف و ضبط مواد منفجره، اسلحه، مهمات و تأسیس یک گروه تروریستی را تکمیل کرده است.

به گفته وی، دادستانی به این متهمان اتهام تأسیس یک گروه تروریستی، حمایت از فعالیت‌های تروریستی و در اختیار داشتن مواد منفجره، سلاح گرم و مهمات بدون مجوز از وزارت کشور با هدف اجرای عملیات‌های تروریستی را وارد کرده است.

دادستانی بحرین همچنین مدعی است که دو تن از اعضای این باند در اردوگاه‌های عراق برای استفاده از اسلحه و مواد منفجره آموزش دیده‌اند.

 آل خلیفه از متهمی در ایران به همراه متهم دیگر در راستای اجرای طرح های تروریستی در بحرین دم زده است و اینکه این افراد در راستای انتقال سلاح و مواد منفجره به داخل بحرین حرکت کرده اند تا نیروهای امنیتی رژیم بحرین را هدف قرار دهند.

کد مطلب 4261581

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