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۱۳ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۱۸

سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعیه صادر کرد؛

آغاز فعالیت بورس در سال ۹۷ از فردا

آغاز فعالیت بورس در سال ۹۷ از فردا

بر اساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، روز سه شنبه ۱۴ فروردین معاملات اوراق بهادار و کالا در بورس های کشور طبق روال معمول انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: در پی شبهه افکنی در فضای مجازی مبنی بر تغییر ساعات و روزهای معاملاتی بازار سرمایه، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن محفوظ دانستن حق خود در برخورد قانونی با عوامل انتشار این گونه اخبار اعلام نمود: ساعات و روزهای معاملات بازار سرمایه طبق تقویم رسمی کشور و ساعات مصوب شورای عالی بورس کما فی السابق خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه؛ بدین ترتیب روز سه شنبه ۱۴ فروردین معاملات اوراق بهادار و کالا در بورس های کشور انجام خواهد شد.


 

کد مطلب 4261590

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