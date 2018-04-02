آغاز فعالیت بورس در سال ۹۷ از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: در پی شبهه افکنی در فضای مجازی مبنی بر تغییر ساعات و روزهای معاملاتی بازار سرمایه، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن محفوظ دانستن حق خود در برخورد قانونی با عوامل انتشار این گونه اخبار اعلام نمود: ساعات و روزهای معاملات بازار سرمایه طبق تقویم رسمی کشور و ساعات مصوب شورای عالی بورس کما فی السابق خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه؛ بدین ترتیب روز سه شنبه ۱۴ فروردین معاملات اوراق بهادار و کالا در بورس های کشور انجام خواهد شد.



