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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۸:۳۸

رئیس تبلیغات اسلامی تویسرکان عنوان کرد:

فعالیت ۷۰ مبلغ دینی به مناسبت سالروز وفات حضرت زینب(س) درتویسرکان

فعالیت ۷۰ مبلغ دینی به مناسبت سالروز وفات حضرت زینب(س) درتویسرکان

تویسرکان - رئیس تبلیغات اسلامی تویسرکان از فعالیت ۷۰ مبلغ دینی به مناسبت سالروز وفات حضرت زینب(س) در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام علی کاروند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به همت اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان و همزمان با شب وفات حضرت زینب (س) مراسم عزاداری وفات حضرت زینب (س) با حضور عاشقان اهل بیت (ع) در مساجد محل اعتکاف شهرستان برگزار شد، گفت: در آخرین شب از لیالی مبارک اعتکاف، معتکفین مساجد محل برگزاری سنت حسنه اعتکاف با برپایی مراسم سخنرانی، سوگواری و سینه زنی در شب وفات حضرت زینب(س) اشک ماتم ریختند.

حجت‌الاسلام کاروند بابیان اینکه حضرت زینب کبری (س) در دفاع از حریم ولایت با شکوه ترین حماسه را خلق کرد و نشان داد برای همیشه پاسدار بزرگ ارزش هاست، افزود: حضرت زینب (س) در شجاعت و شهامت، سخنوری و نطق، عقل و تدبیر و هدایت و رهبری هر آنچه را که از محضر پیامبر (ص) و علی و فاطمه و حسنین (ع) آموخته بود در مرحله عمل پیاده کرد و ذره ای ضعف از خود نشان نداد.

وی همچنین بابیان اینکه ۷۰ مبلغ و مبلغه برنامه های وفات حضرت زینب (س) را برگزار کردند، به فعالیت ۵۰ مبلّغ و ۲۰ مبلغه مقیم وابسته به شورای تبلیغ این شهرستان اشاره کرد و گفت: برگزاری برنامه های قرآنی و دینی در مساجد، هیئات مذهبی و محافل دینی شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان و روستاهای تابعه دهستانهای قلقلرود و مرکزی از جمله برنامه های این مبلغین بوده است.

رئیس تبلیغات اسلامی تویسرکان همچنین اقامه نماز جماعت در مساجد، برگزاری جلسات آموزش قرآن، تفسیر آیات و تبیین ابعاد اخلاقی حضرت زینب (س) را از محورهای فعالیت‌ تبلیغی ایام وفات حضرت زینب (ع) در شهرستان تویسرکان برشمرد.

کد مطلب 4261790

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