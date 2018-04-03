فعالیت ۷۰ مبلغ دینی به مناسبت سالروز وفات حضرت زینب(س) درتویسرکان

حجت الاسلام علی کاروند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به همت اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان و همزمان با شب وفات حضرت زینب (س) مراسم عزاداری وفات حضرت زینب (س) با حضور عاشقان اهل بیت (ع) در مساجد محل اعتکاف شهرستان برگزار شد، گفت: در آخرین شب از لیالی مبارک اعتکاف، معتکفین مساجد محل برگزاری سنت حسنه اعتکاف با برپایی مراسم سخنرانی، سوگواری و سینه زنی در شب وفات حضرت زینب(س) اشک ماتم ریختند.

حجت‌الاسلام کاروند بابیان اینکه حضرت زینب کبری (س) در دفاع از حریم ولایت با شکوه ترین حماسه را خلق کرد و نشان داد برای همیشه پاسدار بزرگ ارزش هاست، افزود: حضرت زینب (س) در شجاعت و شهامت، سخنوری و نطق، عقل و تدبیر و هدایت و رهبری هر آنچه را که از محضر پیامبر (ص) و علی و فاطمه و حسنین (ع) آموخته بود در مرحله عمل پیاده کرد و ذره ای ضعف از خود نشان نداد.

وی همچنین بابیان اینکه ۷۰ مبلغ و مبلغه برنامه های وفات حضرت زینب (س) را برگزار کردند، به فعالیت ۵۰ مبلّغ و ۲۰ مبلغه مقیم وابسته به شورای تبلیغ این شهرستان اشاره کرد و گفت: برگزاری برنامه های قرآنی و دینی در مساجد، هیئات مذهبی و محافل دینی شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان و روستاهای تابعه دهستانهای قلقلرود و مرکزی از جمله برنامه های این مبلغین بوده است.

رئیس تبلیغات اسلامی تویسرکان همچنین اقامه نماز جماعت در مساجد، برگزاری جلسات آموزش قرآن، تفسیر آیات و تبیین ابعاد اخلاقی حضرت زینب (س) را از محورهای فعالیت‌ تبلیغی ایام وفات حضرت زینب (ع) در شهرستان تویسرکان برشمرد.