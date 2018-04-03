امسال ۸۴۵ نفر در مساجد شهرستان بهار معتکف شدند

حجت‌الاسلام محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه امسال ۸۴۵ نفر در ۱۳ مسجد شهری و روستایی شهرستان بهار معتکف شدند، عنوان کرد: مراسم معنوی اعتکاف در مساجد جامع و امام خمینی(ره) شهر بهار، مسجد جامع و مصلای شهر لالجین، جامع شهر مهاجران، مسجد امام خمینی(ره) روستای حسین‌آبادعاشوری، مساجد امام رضا(ع) و صاحب الزمان(عج) روستای گنج تپه، مسجد الزهرا(س) روستای آبرومند، مسجد حضرت ابوالفضل(ع) روستای سیمین، مسجد چهارده معصوم(ع) روستای دینارآباد، مسجد امام حسین(ع) روستای همه‌کسی و مسجد حضرت صاحب الزمان(عج) کریم‌آباد برگزار شد.

وی یکی از مهم‌ترین مزایای اعتکاف را اجرای طرح «حلقه‌های معرفت» در گروه‌های مختلف با حضور مبلغین و مبلغات هر مسجد دانست و عنوان کرد: در این حلقه‌ها هر یک از معتکفان قادر به درک و بررسی سئوالات خود در موضوعات متعدد فرهنگی و مذهبی بودند.

برگزاری ۶۵ حلقه معرفت ویژه معتکفین

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بهار بابیان اینکه تمام تلاش عوامل و گروه فرهنگی و مذهبی بر پا کننده اعتکاف شهرستان بهار در راستای ارتقای حس معنوی و فرهنگی معتکفان بود، از برگزاری ۶۵ حلقه معرفت ویژه معتکفین در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام جمشیدی با اشاره به اینکه اعتکاف فرصتی برای توجه به ذات اقدس الهی است، گفت: به‌عنوان خادم تلاش کردیم تا معتکفین از فرصت اعتکاف به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

۸۳ درصد معتکفان شهرستان بهار بانوان بودند

وی بابیان اینکه در حلقه‌های معرفت به سئوالات شرعی، اخلاقی، شبهات مختلف فرهنگی، دینی و اجتماعی معتکفین پاسخ داده ‌شد، گفت: ۸۳ درصد معتکفان شهرستان بهار بانوان بودند.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بهار بااشاره به اینکه در شهرستان بهار ۱۳ مسجد مجری مراسم اعتکاف بودند، اضافه کرد: ۱۰ مسجد ویژه خواهران و مابقی برای معتکفین برادر آماده شده بود.

حجت الاسلام جمشیدی تهذیب نفس را یکی از دستاوردهای اعتکاف دانست و عنوان کرد: اعتکاف برای جذب مردم به مبانی اخلاقی و دینی و جلوگیری از انحرافات است.

وی یادآور شد: از مجموع معتکفین شهرستان بهار شامل ۸۴۵ نفر به تفکیک جنسیت ۱۴۱ نفر آقایان و مابقی بانوان بودند.