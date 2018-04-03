آتش سوزی در پارکینگ اداری/۴ دستگاه خودرو گران قیمت سوخت

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در ساختمان شرکتی- اداری گفت: ساعت ۰۳:۰۳ بامداد امروز یک مورد حریق در ساختمانی اداری در غرب به شرق جاده قدیم کرج به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی گزارش شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: بلافاصله ۳ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند. محل حادثه ساختمانی ۶ طبقه بود که خود ساختمان هم مجهز به سیستم اطفای حریق و آتش نشانی بود.

وی اضافه کرد: در طبقه منهای یک ۶ دستگاه خودرو پارک شده بود که ۴دستگاه خودرو شامل هیوندا، سوزوکی و لکسوز دچار آتش سوزی شده بودند.

ملکی توضیح داد: در این حادثه سه دستگاه خودرو کاملا سوخت و لکسوز از قسمت موتور و بدنه دچار آسیب شد. خوشبختانه مورد آسیب دیدگی و مصدومیت نداشتیم.