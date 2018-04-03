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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۳۷

آتش سوزی در پارکینگ اداری/۴ دستگاه خودرو گران قیمت سوخت

آتش سوزی در پارکینگ اداری/۴ دستگاه خودرو گران قیمت سوخت

سخنگوی سازمان آتش نشانی از آتش سوزی بامدادی در پارکینگ یک ساختمان اداری خبر داد.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در ساختمان شرکتی- اداری گفت: ساعت ۰۳:۰۳ بامداد امروز یک مورد حریق در ساختمانی اداری در غرب به شرق جاده قدیم کرج به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی گزارش شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: بلافاصله ۳ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند. محل حادثه ساختمانی ۶ طبقه بود که خود ساختمان هم مجهز به سیستم اطفای حریق و آتش نشانی بود.

وی اضافه کرد: در طبقه منهای یک ۶ دستگاه خودرو پارک شده بود که ۴دستگاه خودرو شامل هیوندا، سوزوکی و لکسوز دچار آتش سوزی شده بودند.

ملکی توضیح داد: در این حادثه سه دستگاه خودرو کاملا سوخت و لکسوز از قسمت موتور و بدنه دچار آسیب شد. خوشبختانه مورد آسیب دیدگی و مصدومیت نداشتیم.

کد مطلب 4261883

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