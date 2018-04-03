به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۰ ارز ازجمله دلار نسبت به آخرین روز کاری افزایش و قیمت ۸ واحد پولی دیگر مانند یورو و پوند کاهش یافت؛ نرخ لیر سوریه نیز ثابت ماند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه‌شنبه چهاردهم فروردین ماه) ۳۷ هزار و ۷۷۶ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس ۵۳ هزار و ۱۰۳ ریال و هر یورو نیز ۴۶ هزار و ۴۹۲ ریال ارزشگذاری شد.

بر این اساس هر فرانک سوئیس ۳۹ هزار و ۵۴۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۰۶ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۹۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۴۲ ریال، روپیه هند ۵۸۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۰ هزار و ۲۸۷ ریال، دینار کویت ۱۲۵ هزار و ۸۲۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۲ هزار و ۶۵۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۵ هزار و ۶۵۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۸۱۳ ریال، ریال عمان ۹۸ هزار و ۲۴۹ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۳۰۲ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۱۹۵ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۴۸۸ ریال، روبل روسیه ۶۵۸ ریال، ریال قطر ۱۰ هزار و ۳۷۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۱۸۹ ریال، لیر سوریه ۷۴ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۲۳ ریال، ریال سعودی ۱۰ هزار و ۷۴ ریال، دینار بحرین ۱۰۰ هزار و ۴۶۹ ریال، دلار سنگاپور ۲۸ هزار و ۸۲۳ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۴۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۱۱۲ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۸۷۰ ریال، دینار لیبی ۲۸ هزار و ۴۱۷ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۹ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۱ هزار و ۲۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۷۶۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۶۶۶ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۸۲۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۲۷۷ ریال، منات آذربایجان ۲۲ هزار و ۲۲۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۲۸۶ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۷۸۳ ریال ارزشگذاری شد.