  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

بانک مرکزی اعلام کرد:

افزایش نرخ دلار مبادله‌ای/کاهش قیمت رسمی یورو و پوند

افزایش نرخ دلار مبادله‌ای/کاهش قیمت رسمی یورو و پوند

بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۰ ارز ازجمله دلار نسبت به آخرین روز کاری افزایش و قیمت ۸ واحد پولی دیگر مانند یورو و پوند کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۰ ارز ازجمله دلار نسبت به آخرین روز کاری افزایش و قیمت ۸ واحد پولی دیگر مانند یورو و پوند کاهش یافت؛ نرخ لیر سوریه نیز ثابت ماند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه‌شنبه چهاردهم فروردین ماه) ۳۷ هزار و ۷۷۶ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس ۵۳ هزار و ۱۰۳ ریال و هر یورو نیز ۴۶ هزار و ۴۹۲ ریال ارزشگذاری شد.

بر این اساس هر فرانک سوئیس ۳۹ هزار و ۵۴۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۰۶ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۹۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۴۲ ریال، روپیه هند ۵۸۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۰ هزار و ۲۸۷ ریال، دینار کویت ۱۲۵ هزار و ۸۲۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۲ هزار و ۶۵۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۵ هزار و ۶۵۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۸۱۳ ریال، ریال عمان ۹۸ هزار و ۲۴۹ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۳۰۲ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۱۹۵ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۴۸۸ ریال، روبل روسیه ۶۵۸ ریال، ریال قطر ۱۰ هزار و ۳۷۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۱۸۹ ریال، لیر سوریه ۷۴ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۲۳ ریال، ریال سعودی ۱۰ هزار و ۷۴ ریال، دینار بحرین ۱۰۰ هزار و ۴۶۹ ریال، دلار سنگاپور ۲۸ هزار و ۸۲۳ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۴۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۱۱۲ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۸۷۰ ریال، دینار لیبی ۲۸ هزار و ۴۱۷ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۹ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۱ هزار و ۲۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۷۶۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۶۶۶ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۸۲۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۲۷۷ ریال، منات آذربایجان ۲۲ هزار و ۲۲۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۲۸۶ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۷۸۳ ریال ارزشگذاری شد.

کد مطلب 4261978

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه