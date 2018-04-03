به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی، در رابطه با شعار حمایت از کالای ایرانی که از سوی مقام معظم رهبری در آغازین روز سال جدید اظهار داشت: انتخاب این شعار از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نقطه عطفی برای توسعه همه جانبه اقتصاد ایران خواهد شد چرا که یکی از کلیدیترین مسیرهای ارتقاء معیشت در سطح اقتصادی مردم است.
رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به نقش بخش تعاون در تحقق شعار امسال تصریح کرد: با توجه به شعاری که امسال اعلام شده نقش تعاونیهای تولیدی قطعا کلیدیتر و وظیفه آنها سنگینتر است. بر همین اساس بنا داریم تا با بهبود کیفیت کالاهای تولیدی در بخش تعاون به دنبال تحقق شعار امسال باشیم.
عبداللهی معتقد است که ایجاد یک زنجیره به هم پیوسته از ابتدای تولید تا توزیع و بازرگانی باید شکل بگیرد و گسترده کردن حلقه ارتباط تولید تا مصرف باید نهادینه شود.
وی با اعلام این خبر که در بخش تعاونیهای مصرف از طریق ارائه تسهیلات و قرارداد سلف به دنبال افزایش قدرت خرید مردم هستیم، تصریح کرد: در هر شهر فروشگاههای بزرگی بنا خواهیم کرد تا صرفا به توزیع کالای ایرانی بپردازند و این موضوع به ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی کمک خواهد کرد.
وی در ادامه نسبت به نقشآفرینی جدی تعاونیها در زمینه کمک به اقشار آسیبپذیر جامعه اشاره کرد و گفت: با توجه به تفاهم نامهای که با کمیته امداد امام خمینی (ره) به امضا رساندیم مددجویان کمیته امداد از کالاها و خدمات بخش تعاون بهرهمند خواهند شد.
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