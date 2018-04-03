حجت‌الاسلام محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی شورای هماهنگی فعالیتهای مذهبی خواهران شهرستان بهار خبر داد.

حجت‌الاسلام جمشیدی گفت: با توجه به فعالیت بیش از ۳۰ هیئت مذهبی خواهران در شهر بهار و عدم انسجام فعالیت‌های فرهنگی تبلیغی هیئات مذهبی در مناسبت‌های مذهبی و ملی راه‌اندازی این شورا ضروری به نظر می‌رسد.

وی اضافه کرد: اعضای شورا با رأی مسئولین هیئت مذهبی خواهر انتخاب می‌شوند که با شرح وظایف مشخص شده از سوی این اداره فعالیت می‌کنند و مهمترین برنامه‌های عملیاتی این شورا ساماندهی، نظارت بر فعالیت هیئات مذهبی و حمایت از هیئات مذهبی که از آسیب کمتری برخوردارند، است.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بهار افزود: متاسفانه در انتخابات پنجمین دوره شورای هیئات مذهبی این شهرستان هیچ کدام از دو کاندیدای خواهر حد نصاب آراء لازم را کسب نکردند بنابراین پیرو مذاکره انجام شده با مسئولین هیئات مذهبی خواهران مبنی بر معرفی یک نفر به‌عنوان نماینده، مقرر شد این انتخابات هفته آخر فروردین‌ماه سالجاری با حضور تمام مسئولین هیئات مذهبی برگزار شود.

وی همچنین از تدوین برنامه عملیاتی حمایت از کالای ایرانی ویژه اعضای شبکه تبلیغ دین این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد جمشیدی اضافه کرد: برگزاری گفتمان‌های دانشجویی و طلاب، برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه مبلغین و مبلغات حوزوی و سنتی، مسئولین هیئات مذهبی و مادحین اهل بیت(ع) به صورت فصلی به‌ویژه در مناسبت‌های مذهبی با موضوع حمایت از کالای ایرانی از مهمترین عناوین برنامه‌هاست.

وی افزود: برگزاری مسابقه فرهنگی در خصوص فرامین مقام معظم رهبری بین عموم مردم با موضوع رونق اقتصاد ملی و اشتغال بیشتر نیز از برنامه‌های این اداره در شش ماهه اول سالجاری است.