به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام کمیته تیم‌های ملی دوچرخه سواری به منظور آمادگی برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا و قهرمانی آسیا اردوی تدارکاتی و آماده سازی تیم های تریال و سرعت مردان از هفته آینده در شهرهای تهران و کرمان برگزار خواهد شد.

اردوی تدارکاتی تیم ملی تریال به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ ژاپن از تاریخ ۲۰ فروردین تا هفتم اردیبهشت ماه به میزبانی استان تهران در شهرستان رباط کریم برگزار خواهد شد. مربیگری این اردو برعهده علی نوروزیان خواهد بود.

جواد رحیمی (همدان) ، محمد رضا آزادی(اصفهان)، مهدی پیوندی (لرستان) ، علی اختر (خراسان جنوبی)، احمد جباری (کرمانشاه)، امیرمحمدی نژاد (تهران) دعوت شدگان به اردو را تشکیل می دهند.

همچنین اردوی تدارکاتی و آماده سازی تیم ملی سرعت مردان، به منظور حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا از بیستم فروردین تا سوم اردیبهشت ماه در کرمان دنبال می شود. محود ابوحیدری سرمربی تیم سرعت کشورمان ۹ ورزشکار به این اردوی تدارکاتی دعوت کرده است.

محمد دانشور (خراسان رضوی) ، علیرضا رفیعی ( چهار محال وبختیاری)، احسان خادمی (خوزستان)، احمد نصر آبادی (خراسان رضوی)، فرشید فارسی نژادیان (کرمان)، رضا رشنو(خوزستان)، علی علی عسگری ( البرز(، کسری باقر پور ( لرستان) و رضا جبرئیلی ( مازندران) دعوت شدگان به اردو هستند.

طبق اعلام کمیته ملی تیم های دوچرخه سواری قرار است حسنعلی ورپشتی ملی پوش اسبق کشورمان در بخش سرعت به عنوان کمک مربی در این اردو همکاری کند.