به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین درم بار اظهار کرد: بنابر طراحی های صورت گرفته برنامه های نوروزی آستان قدس رضوی از سوی سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی و و بنابر برنامه ریزی های انجام شده نیز به همت دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در تبریز طرح باب الرضا علیه السلام در راه آهن تبریز به اجرا درآمد.

وی افزود: از تاریخ یکم لغایت دوازدهم فروردین ماه سال جاری نیز هشت نفر از خادم یاران حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام به خدمت رسانی به زائران آن امام همام مشغول بودند.

معاون اجرایی و هماهنگی دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در تبریزگفت: برنامه باب الرضا علیه السلام در راه آهن یزد دارای بخش های متعددی همچون غرفه کودک، پاسخگویی به سوالات شرعی، عکاسخانه حرم مطهر، عرضه محصولات فرهنگی، اجرای سرود، اهداء بسته های متبرک حرم مطهر رضوی بود.

درم بار با بیان اینکه طرح باب الرضا علیه السلام با استقبال بسیار خوب مردم مواجه شده بود، گفت: به طور میانگین می توان گفت که در این ایام به بیش از ۱۳ هزار نفر از زائران حضرت رضا علیه السلام خدمت رسانی انجام شد.