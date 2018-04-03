نشست مشترک مجلس با کرباسیان و سیف/بررسی وضعیت نابسامان بازار ارز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس با مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در روز یکشنبه هفته آتی درباره بررسی وضعیت نابسامان بازار ارز و افزایش غیرمنطقی آن جلسه دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تهیه طرحی از کمیسیون متبوعش برای ساماندهی این بازار، افزود: این طرح در این نشست مورد بررسی قرار می گیرد و اگر محورهای مورد بحث در این نشست مورد توافق قرار بگیرد، در همان جلسه به بانک مرکزی ابلاغ می شود تا این محورها را اجرایی کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که نابسامانی بازار ارز به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی رخ داده است، تصریح کرد: اگر این محورها در نشست مشترک کمیسیون با کرباسیان و سیف مورد توافق قرار نگیرد، طرح کمیسیون در قالب طرحی دو فوریتی به هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.