۴۰ درصد اقتصاد کشور در استان تهران رقم می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار صمیمی با کارکنان استانداری تهران که با حضور معاونان استانداری برگزار شد با تبریک حلول سال ١٣٩٧ گفت: سال ٩٦ را با همه فراز و نشیب ها به کمک معاونان، فرمانداران، مدیران و کارکنان استانداری پشت سر گذاشتیم و سال ٩٧ را که مصادف با ایام پربرکت ماه رجب است آغاز کردیم.

وی افزود: سال جدید با توجه به کاهش بارندگی ها در سال های اخیر،برنامه ریزی ها در استان تهران جدی تر است و با شرایط خاصی در ذخایر آبی مواجه هستیم.

مقیمی در ادامه سخنانش با اشاره به وضعیت کشور در ابعاد بین المللی و مواضع رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران گفت:آنها برنامه های خود را دارند و ما نیز باید با ایستادگی برنامه های خود را اجراء کنیم.

استاندار تهران با اشاره به نامگذاری امسال به حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر اهمیت یافته است و امسال نیز با حمایت از کالای ایرانی پاسخ تصمیمات دشمنان را به درستی خواهیم داد.

وی ادامه داد: ٤٠ درصد از اقتصاد کشور در استان تهران رقم می خورد و وجود ١٧ هزار واحد صنعتی در استان نقش تعیین کننده ای دارد و امسال باید با افزایش سطح آگاهی برای افزایش تولید داخلی تلاش کنیم و هر اقدامی در استان تهران الگوی سایر استانها است.

مقیمی با اشاره به اینکه تعدادی از کارخانجات در استان تهران با ظرفیت پایین تولید می کنند تصریح کرد:در سال جدید باید با برنامه ریزی کارخانجات را با رفع موانع به رونق برسانیم.

استاندار تهران گفت: مدیران استان باید توجه کافی به مسائل اقتصادی داشته باشند و مشکلات تولید با تصمیم سازی،تصمیم گیری، همت و کار جدی حل می شود.

وی ادامه داد: در سال جدید باید همه تلاش ها معطوف به رفع کمبودها در استان تهران شود و با افزایش کیفیت کالاها و کاهش قیمت تمام شده ، تولید بهبود یابد.

مقیمی با بیان اینکه افزایش بهره وری یکی از اقدامات مهم برای بالا بردن تولید است عنوان کرد:اگر کار مردم را به موقع انجام دهیم بهره وری بالا می رود و ٢.٥ درصد از ٨ درصد رشد اقتصادی در برنامه ، از طریق بهره وری محقق می شود.

استاندار تهران در ادامه سخنانش در جمع کارکنان و مدیران استانداری با اشاره به شعار امسال در حمایت از کالای ایرانی افزود: برای تحقق این شعار لازم است به ذائقه مردم در خرید کالاها احترام گذاشت و با افزایش کیفیت کالاهای تولید داخل سطح رضایت مشتریان را بالا برد.



وی نقش استانداری تهران، فرمانداری ها و بخشداری ها را در افزایش بهره وری و توجه به تولید داخلی مهم دانست و تأکید کرد: با بهره مندی از امکانات و نیروی انسانی ارزشمند در استان تهران تلاش کنیم سرمایه ها در جهت بهره وری به کار گرفته شود.