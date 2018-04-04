۷۰۰۰ نفر در مساجد استان همدان معتکف شدند

حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از فرصت های مغتنم تبلیغی مناسبت های مذهبی است، گفت: در این میان فصل نیایش و ماه های رجب، شعبان و رمضان از فرصت های مغتنم هم برای توجه به مسایل اجتماعی و هم مسایل فردی و خودسازی است.

وی با بیان اینکه خداوند از ماه رجب به عنوان شهرالله یاد میکند، گفت: جایگاه ماه رجب در نگاه دینی ما به ویژه برای خودسازی و ارتباط با خداوند بسیار والا است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان بابیان اینکه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی برنامه ریزی هایی برای فصل نیایش داشته است، ادامه داد: این ستاد بزرگداشت مناسبت های فصل نیایش و ماه رجب را در دستور کار داشته است.

وی به برگزاری سنت نبوی و علوی اعتکاف در ایام البیض ماه رجب اشاره کرد و اظهارداشت: امسال در ایام اعتکاف ماه رجب ۱۵۰ مسجد استان همدان میزبان معتکفان بودند.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه در استان همدان ۷ هزار نفر در این ۱۵۰ مسجد معتکف شدند که ۸۵ درصد این افراد را جوانان تشکیل می دادند، گفت: معتکفان طی ۳ روز در برنامه های نمازجماعت، جمع خوانی قرآن، گفتمان دینی و برنامه های خیمه معرفت و سایر برنامه ها شرکت داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان بابیان اینکه ۷۵ درصد معتکفان را خانم ها تشکیل می دادند، گفت: ۲۵ درصد معتکفان امسال در استان همدان نیز آقایان بودند.

وی از اعزام ۲۵۰ مبلغ و روحانی به مساجد مجری طرح اعتکاف در استان همدان خبر داد و گفت: ویژگی امسال برنامه اعتکاف تقارن آن با ایام تعطیلات عید نوروز بود و به گونه ای برنامه ریزی شد تا معتکفان از این تقارن به نحو مطلوب بهره ببرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان به برپایی خیمه های معرفت در مراکز گردشگری استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه این برنامه توسط گروه تبلیغی تبلیغات اسلامی استان همدان انجام شد، گفت: این برنامه با استقبال مردم و به ویژه مسافران مواجه شد.

وی با بیان اینکه ۳۰ نفر از مبلغان دینی در مراکز گردشگری استان همدان حضور داشتند، یادآور شد: به دلیل تقارن ایام البیض با تعطیلات نوروزی و گردشگر پذیر بودن همدان شماری از مردم میزبان مسافران و میهمانان نوروزی بودند و به همین دلیل آمار معتکفان در استان همدان طی سال جاری رشد چشمگیری نداشته است.

وی در ادامه با اشاره به شعار سال و با بیان اینکه براساس رصد و تحلیل اوضاع که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان دیده بان جبهه حق و دیده بان نظام جمهوری اسلامی صورت میگیرد یک سری اولویت ها برای هر سال مطرح می شود که شاخص ترین آنها به عنوان شعار سال مدنظر قرار می گیرد، گفت: امسال بر اساس ضرورت های منطقه ای و داخلی و اقتضائات اقتصادی نظام، منطقه و جهان و به جهت نهادینه شدن استقلال اقتصادی شعار سال «حمایت از کالای ایرانی» انتخاب شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید بر اینکه وظیفه آحاد ملت و مسئولان این است که نسبت به ابعاد کارشناسی و تحلیل ابعاد این نامگذاری حساس باشند، گفت: مسئولان باید نسبت به تقویت کالای ایرانی، ارتقا کیفیت و معرفی عظمت کالای ایرانی اقدام کنند و مردم نیز نسبت به مصرف کالای ایرانی توجه داشته باشند.