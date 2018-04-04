  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۳:۲۲

قطر در نشست سران اتحادیه عرب شرکت می کند

قطر در نشست سران اتحادیه عرب شرکت می کند

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر از دریافت دعوت رسمی برای مشارکت در اجلاس آتی سران اتحادیه عرب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر از دریافت دعوت رسمی برای مشارکت در اجلاس سران اتحادیه عرب که قرار است نیمه ماه آوریل جاری در عربستان برگزار شود خبر داد.

«لولو خاطر» افزود که قطر برای شرکت در این اجلاس دعوت شده و شرکت خواهد کرد اما هنوز سطح مشارکت این کشور در اجلاس مذکور مشخص نشده است.

«شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امورخارجه قطر پیش از این اعلام کرده بود که این کشور در نشست سران اتحادیه عرب صرفنظر از مکان برگزاری نشست شرکت خواهد کرد.

پیشتر قرار بود بعد از عذرخواهی امارات، نشست سران اتحادیه عرب در ماه مارس ۲۰۱۸ برگزار شود اما ریاض اعلام کرد به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری مصر این نشست ۱۵ آوریل جاری (۲۶ فروردین ۹۷ ) برگزار می شود.
 

کد مطلب 4263474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها