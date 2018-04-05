به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر پیوندی، در دیدار با مدیران و کارکنان سازمان امداد و نجات با تاکید بر اینکه ایران، کشوری حادثه خیز است و بر این اساس باید به مردم آموزش های لازم برای مقابله با حوادث مختلف را ارائه داد، افزود: باید بر آموزش تاکید شود و با تقویت زیرساخت ها، امکانات لازم برای مقابله با حادثه را فراهم کرد.

رئیس جمعیت، هلال احمر را ارگانی امدادی، فرهنگی و اجتماعی دانست و تاکید کرد: پیشانی کار جمعیت هلال احمر از نظر مردم امداد و نجات است؛ چرا که در حوادث و سوانح مردم به جمعیت هلال احمر پناه می‌آورند و انتظار دارند تا در تمامی شرایط بحرانی در کنار آن ها باشیم.

آتش سوزی در جنگل های گیلان و تلاش امدادگران برای خاموش کردن آتش

پیوندی به حوادث مختلف سال ۹۶ اشاره و بیان کرد: امیدوار بودیم سال ۹۷ توام با آرامش و بی حادثه باشد اما آتش سوزی جنگل های گیلان در نخستین روزهای آغاز سال جدید، موجب شد تا امدادگران هلال احمر باز هم وارد عرصه کمک رسانی شوند و در خاموش کردن آتش در جنگل ها اقدام کنند.

وی عنوان کرد: در سال ۹۷ تلاش خواهیم کرد تا به زیرساخت های امداد و نجات توجه بیشتری کنیم؛ چرا که مردم و مسئولان، هلال احمر را به عنوان نخستین ارگانی که در حوادث حضور پیدا می‌کنند؛ می‌شناسند، بر این اساس بایستی زیرساخت های امداد و نجات جمعیت هلال احمر تقویت شود.

هلال احمر از نظر سرمایه انسانی در تمامی رده های مختلف بسیار توانمند است

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه هلال احمر از نظر سرمایه انسانی در تمامی رده های مختلف بسیار توانمند است اما در بعد لجستیک و تجهیزات کمبودهایی وجود دارد، تصریح کرد: توانمندی نیروهای هلال احمر تا حدودی کاستی‌ها را پوشش داده است؛ اما کافی نیست و مجهز بودن به تجهیزات پیشرفته، در دسترس بودن آن و پراکندگی معقول تجهیزات در اقصی نقاط کشور فاکتورهایی است که باید مد نظر قرار گیرد.

وی به خرید و اجاره پهپاد برای انجام عملیات امداد و نجات اشاره و خاطرنشان کرد: تجهیزات امدادهوایی جمعیت هلال احمر قابل قبول است؛ اما باید گسترش پیدا کند، خودروهای امداد و نجات و تجهیزات مورد نیاز امداد و نجات هم باید خریداری شود تا در کمک رسانی به هموطنان با مشکلی مواجه نباشیم.

تاکید بر ضرورت افزایش اعتماد دوجانبه میان داوطلبان و خیرین

رئیس جمعیت هلال‌احمر در دیدار با سرپرست سازمان داوطلبان و کارکنان این مجموعه با تاکید بر اینکه داوطلبان، سرمایه اجتماعی هلال‌احمر هستند، گفت: برای حفظ این سرمایه گرانقدر باید همواره در کنار داوطلبان بوده و با دیدارهای ماهانه و مشارکت در برنامه‌ریزی‌های امور خیر و داوطلبانه، اعتماد دوجانبه را افزایش دهیم.

وی با اشاره به ضرورت رسیدگی و توجه به داوطلبان دارای شناسنامه و سیستماتیک‌کردن حرکت‌های جهادی، اظهار کرد: فرصت‌ها برای ما محدود است و لذا باید همه تلاش خود را به‌کار بسته و در میان کانون‌های قدرتمند و اکثریت با نفوذ جایگاهی پیدا کرده و جلب اعتماد کنیم، برای ما مهم این است که همیشه در متن بوده و از حواشی پرهیز کرده و ید واحد و غیرقابل نفوذ را تشکیل دهیم.

به گفته پیوندی؛ مردم نوع‌دوست ایران با هر سلیقه‌ای، انسان دوستی را در راس فعالیت‌های خود دارند و حس نیکوکاری در نهاد آنها پایداربوده و این برای هلال‌احمر بسیار ارزشمند است.

توانمندی‌ هلال‌احمر در سازماندهی، ساماندهی و فعالیت جوانان در کشور

پیوندی همچنین در دیدار با رئیس و نمایندگان سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه ۸۰ درصد جمعیت جوان ما در کشور متولی ندارند، اظهار کرد: جوانان؛ نیروهای توانمندی هستند که توجه به آنها موجب غلبه بر بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی و طبیعتا هزینه‌ها و مشکلاتی که جامعه گرفتار آنها می‌شود؛ خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سازمان جوانان هلال‌احمر به دنبال سلیقه خاص نبوده بلکه شرط ما رعایت چارچوب‌های نظام و هلال‌احمر است، گفت: جمعیت هلال‌احمر توانمندی‌های بسیاری نسبت به سایر نهادهای متولی برای سازماندهی، ساماندهی و فعالیت جوانان و جذب آنها در فعالیت‌های مختلف دارد و شاهد این مهم را به‌راحتی می‌توان در نشاطی که جوانان هلال‌احمر با فعالیت در برنامه‌های مختلف در سطح جامعه و در میان مردم ایجاد می‌کنند –همچون ایام نوروز- مشاهده کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه باید همبستگی و رفاقت و دوستی در میان جوانان و اجزاء جمعیت هلال‌احمر همواره حفظ شود، افزود: همدلی و وحدت و از همه مهمتر پذیرش حرف و تاثیرگذاری در جوانان بسیار زیاد است و به سادگی انجام می‌شود و در این زمینه فقط باید رابطه‌ها را به درستی تعریف کرد.

توریسم درمانی با رویکرد فرهنگی اجتماعی

پیوندی در دیدار با مدیران مجتمع دارویی درمانی هلال ایران با تاکید بر اینکه این مجتمع نقطه قوت جمعیت هلال احمر است، بیان کرد: مجتمع دارویی درمانی هلال ایران علاوه بر ارائه خدمات درمانی، می تواند توریسم درمانی را با رویکرد فرهنگی اجتماعی گسترش دهد.

وی با بیان اینکه مجتمع دارویی درمانی هلال ایران نباید وابستگی مالی به دولت و جمعیت هلال احمر داشته باشد، عنوان کرد: باید با بخش خصوصی و سازمان ها مشارکت داشته باشید تا ضمن ارائه خدمت، درآمد زایی هم به وجود بیاید، البته اگر درآمدزایی هم وجود نداشته باشد تنها نفس ارائه خدمت به هموطنان برای ما مهم است.

رئیس جمعیت هلال احمر تعامل صحیح و سازنده، ارائه خدمات با کیفیت و جلب رضایت مردم را هدف جمعیت هلال احمر دانست و تاکید کرد:این هدف باعث می شود تا تعلق خاطر مردم نسبت به جمعیت هلال احمر بیشتر شود.

اعتبار جمعیت در نظر مردم سرمایه اصلی و خط قرمز فعالیت هاست

رئیس جمعیت هلال احمر در دیدار با مدیران و کارکنان حوزه دبیرکل، معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت آموزش جمعیت هلال احمراشاره به اینکه اساسنامه جمعیت هلال احمر بسیار مترقی است و وظایف زیادی را برای ما تعریف کرده است، افزود: باید دست به دست هم دهیم تا براساس وظایف تعریف شده آمادگی خود را در برابر بحران ها افزایش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه بین الملل، جوانان و داوطلبان وظایف مهمی بر عهده ماست که با همدلی و کمک مردم عملیاتی می شود افزود: اعتبار منافع ملی جمعیت در نظر مردم سرمایه اصلی و خط قرمز فعالیت های ماست. این سرمایه می تواند رمز موفقیت در جلب مشارکت و همکاری مردم باشند.

وی با تاکید بر اینکه انتظار مردم از ما بسیار و اعتبار جمعیت هلال احمر هم به خاطر این نگاه مردم است افزود: در فضاهای بشردوستانه باید همواره به دنبال این باشیم که راهکار، پیشنهاد و برنامه مشخصی برای فعالیت بهتر داشته باشیم و پیشرو و فعال عمل کنیم.

وی افزود: آموزش همگانی در راس همه آموزش ها قرار دارد و گسترش آموزش همگانی سرمایه‌گذاری با ارزشی است. باور درونی همه ما و استفاده از ابزارها و روش های جدید در آموزش می‌تواند فعالیت‌ها و برنامه های ما را موثرتر و مفیدتر کند.

ارائه خدمات توانبخشی و طب ورزشی در بیمارستان نور افشار

پیوندی در دیدار با کارکنان بیمارستان فوق تخصصی توانبخشی، پزشکی و ورزشی نورافشار گفت: یکی از سخت ترین کارها، اداره بیمارستان است و بیمارستان نور افشار خدمات تخصصی توانبخشی و طب ورزشی ارائه می دهد که این فضا نیازمند همدلی برای انجام ماموریت های محولی است.

وی به موقوفه بودن بیمارستان فوق تخصصی توانبخشی، پزشکی و ورزشی نورافشار اشاره کرد و اظهارداشت: بیمارستان نور افشار جزو انوار مشعشع جمعیت هلال احمر است و این بیمارستان با توجه به موقوفه بودن، باید توجه ویژه به نیت واقف به خصوص برای ارائه خدمات توانبخشی داشته باشد.



کمک به بهبود و روان سازی عملیات امداد و نجات با اضافه کردن ۴ بالگرد و ایجاد هاب منطقه‌ای

رئیس جمعیت هلال‌احمر در ادامه دیدارهای نوروزی خود با نمایندگان مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر و شرکت خدمات هلی‌کوپتری نوید اظهار امیدواری کرد تا با همدلی و همفکری تمامی زیرمجموعه هلال‌احمر بتوان وظایف محوله را به‌درستی انجام داد.

وی با آرزوی موفقیت برای مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر به عنوان نماینده بهداشت و درمان ایران در خارج از کشور، گفت: به علاوه در شرکت خدمات هلی‌کوپتری نوید با اضافه کردن ۴ بالگرد و هاب منطقه‌ای، می‌توان کمک بسیاری به بهبود عملیات امداد و نجات و روان سازی آن کرد که البته این اقدام باید به آرامی و با مطالعه دقیق انجام شود.

هدف همه اعضای هلال احمر خدمت به مردم است

رئیس جمعیت هلال احمر در دیدار با پرسنل ادارات کل روابط عمومی، گزینش، بازرسی و رسیدگی به شکایات و تخلفات اداری، ضمن تقدیر از زحمات تمامی واحدهای زیرمجموعه هلال احمر برای انجام فعالیت های سال گذشته و ایام نوروز و خدمت رسانی به مردم تاکید کرد: همه اعضای هلال احمر تلاش مجدانه ای برای نیل جمعیت به اهداف از پیش تعیین شده دارند، ممکن است راه ها و مسیرها جدا باشد اما هدف همه اعضا، خدمت به مردم است.

پیوندی با اشاره به اینکه هلال احمر یک ارگان بزرگ و پر وظیفه است و بر مبنای اساسنامه، حوزه های گسترده و وظایف پرشمار و سنگینی از امدادی تا فرهنگی را برعهده دارد، افزود: مردم از جمعیت هلال احمر انتظار دارند که در حوادث و غیر حوادث در کنارشان باشیم و این انتظار، وظیفه هلال احمر را سنگین تر می کند.

وی با بیان اینکه فعالیت بشردوستانه و کمک به همنوع، لذت بخش است و در تمامی جوامع یک حس عمومی خوبی نسبت به فعالیت های انسان دوستانه وجود دارد، اظهار کرد: از طرفی برطرف کردن مشکلات، کمک به مردم و همدردی و همدلی با آنها، احساس آرامش خوبی به اعضای هلال احمر می دهد.

رئیس جمعیت هلال احمر همچنین با اشاره به فعالیت های متنوعی که زیرمجموعه های هلال احمر در سطح جامعه دارند گفت: سازمان جوانان هلال احمر می تواند نشاط را با فعالیت هایش به جامعه هدیه دهد و سازمان داوطلبان می تواند فعالیت های خیر و بشردوستانه، جلب مشارکت خیرین و هرکاری که به نفع جامعه است را گسترش دهد.

پیوندی در ادامه، اعضای هلال احمر را به داشتن سعه صدر و الگو بودن برای تمام واحدها و ارگان های دیگر دعوت و تاکید کرد: با توکل به خداوند و با مشورت و روحیه سعه صدر و در فضایی دوستانه، اهداف هلال احمر را پیگیری خواهیم کرد، باید به مردم اعتماد کنیم و با تبیین اهداف خود، باعث شویم مردم ما را باور کنند چراکه هلال احمر به حمایت اجتماعی مردم نیاز دارد.

تلاش برای کاهش وابستگی به منابع دولتی

رئیس جمعیت هلال احمر همچنین در دیدار نوروزی با اعضا و مسئولان معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت، بر انجام فعالیت های هلال احمر با تکیه بر دوستی و اتحاد درونی، تاکید کرد و افزود: هلال احمر در حوزه درمان، به طور مستقیم وظیفه ای برعهده ندارد اما در حوزه توانبخشی وظیفه داریم وابستگی خود را به منابع دولتی کم کرده و با ارتقاء خدمات خود، به درآمدزایی جمعیت هلال احمر کمک کنیم و با مشارکت بخش خصوصی، به بخش فروش و صادرات دارو توجه ویژه ای داشته باشیم.

لزوم آمادگی برای مواجهه با حوادث با کسب آموزش های لازم

پیوندی در دیدار با اعضا و پرسنل شرکت سرمایه گذاری هلال ایران نیز با تاکید بر لزوم کسب آموزش های لازم در حوزه حوادث و آمادگی برای مواجهه با بحران های احتمالی اظهار کرد: با رفع نواقص و کاستی ها در هلال احمر و استفاده از تجربیات گذشته می توانیم خدمات خود را با کیفیتی بالاتر به مردم ارائه کنیم؛ انتظار مردم از هلال احمر بالا و به حق است بنابراین نیازمند نیروی توانمند و حفظ انسجام درونی، روحیه داوطلبی و اعتبارات و زیرساخت های لازم برای تحقق اهداف و ارائه خدمات به مردم هستیم.

بنابر این گزارش در این دیدارها روسا و مدیران سازمان ها و مجموعه ها گزارشی عملکردی از مجموعه خود ارائه دادند.

مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه در سال گذشته حادثه برخورد هواپیمای تهران یاسوج به کوه دنا اتفاق افتاد که انجام عملیات انتقال پیکر جانباختگان به خوبی انجام شد و در حال حاضر نیز در حال انجام است، گفت: طرح امداد و نجات نوروزی از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا پایان ایام نوروز به خوبی اجرا شد.

وی تاکید کرد: ۱۴ هزار امدادگر که ۳۵ درصد از توان سازمان امداد و نجات را شامل می شود در طرح امداد و نجات نوروزی شرکت کردند که فعالیت امدادگران موجب کاهش حوادث و سوانح جاده ای شد.

دکتر محمد اکرمی رئیس مجتمع دارویی درمانی هلال ایران هم در این دیدار بیان کرد: مسئولان ارشد در داخل و خارج از کشور از مجتمع ارویی درمانی هلال ایران بازدید کرده اند، که هر یک از مسئولان رضایتمندی خود را از ارائه خدمات مطلوب در این مجتمع به هموطنان ابراز کرده اند.

وی به افزایش تعداد یونیت های دندان پزشکی و همچنین گسترش اتاق های عمل در مجتمع دارویی درمانی هلال ایران اشاره کرد و یادآور شد: افزایش تعداد یونیت های دندان پزشکی موجب افزایش رضایتمندی هموطنان از خدمات کلینیک دندان پزشکی این مجتمع شد.

رئیس مجتمع دارویی درمانی هلال ایران با اشاره به اجرای طرح گردشگری سلامت در این مجتمع، اضافه کرد: هماهنگی های لازم با استانداران استان های اصفهان، فارس و خوزستان و همچنین برخی استان های مرزی در غرب، جنوب و شمال غرب کشور برای اجرای طرح گردشگری سلامت انجام شده است.

دکتر شریفی معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر گفت: در ایران هیچ ارگانی مثل جمعیت هلال احمر نمی تواند به موضوع امداد و نجات بپردازد و با وجود کاستی های زیادی که در داخل کشور نسبت به کشورهای پیشرفته وجود دارد توانسته‌ایم در این حوزه فعالیت های خوبی را انجام دهیم. امسال باید با تکیه بر آموزش های همگانی هزینه های امدادرسانی در حوادث را کاهش دهیم.

دکتر محمد نعیمی پور رئیس بیمارستان فوق تخصصی توانبخشی، پزشکی و ورزشی نورافشار با اشاره به اخذ موافقت اصولی برای راه اندازی بخش سی تی اسکن در بیمارستان، بیان کرد: طی ۶ ماه آینده این بخش راه اندازی خواهد شد.

وی به خریداری دستگاه سنگ شکن برای بیمارستان نور افشار اشاره و اذعان کرد: به زودی این دستگاه در بیمارستان نصب می شود تا بیماران مبتلا به سنگ کلیه از خدمات آن استفاده کنند.

رئیس بیمارستان فوق تخصصی توانبخشی، پزشکی و ورزشی نورافشار با تاکید بر اینکه مجوز راه اندازی بخش دیالیز در این بیمارستان اخذ شده است، گفت: به زودی این بخش راه اندازی می شود.

حبیب درگاهی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر هم در دیدار نوروزی با دکتر پیوندی با بیان اینکه مقرر شده است تا هلال‌احمر به عنوان دبیر مجمع خیرین در مرکز و استانها تعیین شود، گفت: ۴ هزار نفر از زلزله‌زدگان در استان کرمانشاه از خدمات سازمان داوطلبان؛ به خصوص از خدمات پزشکان متخصص، بهره مند شدند.

وی تاکید کرد تا در برنامه‌ها و بازدیدهای استانی، خانه‌های داوطلبان نیز مورد توجه قرار گیرد.

دکتر مسعود حبیبی رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر در این دیدارها ضمن ارائه گزارش سازمان جوانان در ایام نوروز، گفت: نوروز امسال، به‌خصوص در زمینه انعکاس فعالیت‌های هلال‌احمر، روابط عمومی بسیار خوب فعالیت کرد و با انعکاس روزانه فعالیت‌ها باعث شد تا خدمات این نهاد مردمی بیشتر دیده شود.

وی با اشاره به اینکه ریاست جمعیت هم در دیپلماسی عمومی خوب فعالیت می‌کند و حرف نهایی را مردم از رئیس جمعیت می‌شنوند، افزود: دیدن جوانان و توجه به فعالیت‌های آنها، تشویق بزرگی است و توجه رئیس جمعیت و جوان بودن دبیرکل، از نقاط قوت این مهم است.



دکتر حسن صفاریه معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر هم در این دیدار با بیان اینکه در سال جدید، مواد مصرفی مورد نیاز در حوزه توانبخشی را از داخل کشور تهیه می کنیم، تاکید کرد: در سال ۹۷ برای تامین دارو و تجهیزات مراکز درمان خارجی هلال احمر، طبق برنامه ۵ ساله جمعیت، عمل خواهیم کرد.

مدیرکل روابط عمومی جمعیت هلال احمر هم در این دیدار با اشاره به فعالیت های گسترده واحد روابط عمومی جمعیت در ایام نوروز، گفت: اطلاع رسانی، مستندسازی، فعالیت در فضای مجازی، ارتباط با صدا و سیما و خبرگزاری ها در ایام تعطیلات به صورت مداوم انجام شده و این اداره کل در حوزه ارائه آموزش ها در فضای مجازی نیز در این ایام، فعالیت های ویژه ای داشته است.