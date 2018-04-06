اسکی بازان توچال سلامت هستند/تلفات جانی نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال ملکی ظهر جمعه اظهار داشت: در پی انتشار اخباری مبنی بر وقوع بهمن و مفقود شدن ده ها نفر در ارتفاعات شمال تهران، 2 تیم ویژه امداد و نجات آتش نشانی تهران که در تعطیلات و ایام معمول در این ارتفاعات مستقر هستند، به محل اعزام شدند.

وی افزود: تیم فدراسیون کوهنوردی و عوامل و مسئولین تله کابین توچال و هلال احمر نیز به این ارتفاعات حرکت کردند

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اضافه کرد: پس از بررسی مشخص شد خبر وقوع بهمن و مفقودی ده ها نفر به این صورت صحت ندارد و چند نفر اسکی باز که در ارتفاعات توچال مشغول ورزش بودند به دلیل تغییرات جوی و وقوع مه غلیظ و بارندگی شدید مسیر را گم کرده بودند.

ملکی بیان داشت: یک نفر از این افرار موفق شده بود که خود را به ارتفاعات پایین تر برساند و اطلاعی از بقیه افراد نداشت و در این حین تیم امدادی هلال احمر و تله کابین نیز با تجهیزات و دستگاه هایی که در اختیار داشتند توانستند به جستجو بپردازند و خوشبختانه موفق شدند در مسیر افراد را پیدا کنند و هیچ فرد دیگری در راه نمانده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت: ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه نیز با توجه به شرایط جوی موجود در ارتفاعات اعلام شد که هیچ موردی از تلفات جانی نداشتیم و همه نفرات در صحت و سلامت می باشند و به پایین ارتفاعات منتقل شده اند.