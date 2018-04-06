به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم جراره عصر جمعه در جمع خبرنگاران در مورد برنامه های نوروزی سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی اظهار کرد: برنامه باب الرضا علیه السلام ذیل طرح نوروزی به رسم امام سازمان فرهنگی آستان قدس و در راستای تکریم و تعالی زیارت زائرین از مبدأ تا مبدأ در ابعاد و جنبه های مختلف مادی و معنوی برنامه ریزی و اجرا شد.

وی افزود: این طرح از یکم تا دهم فروردین ماه سال جاری در ایستگاه راه آهن و فرودگاه بین المللی بندرعباس برگزار شد.

سرپرست نمایندگی آستان قدس رضوی در استان هرمزگان با بیان اینکه در این دو محل نیز برنامه هایی ویژه کودکان با هدف آشنایی آن‌ها با حضرت رضا علیه السلام برگزار شد، تصریح کرد: به عنوان جایزه به کودکان نیز بسته های پازل، دفتر نقاشی و مداد رنگی تقدیم شد.

جراره گفت: به جهت تکریم زائرین در فرودگاه و راه آهن بندرعباس آئین بدرقه و استقبال از عاشقان امام مهربانی ها با حضور خادم یاران حضرت رضا علیه السلام انجام می‌شد.

وی تصریح کرد: اجرای برنامه های سرود، پخش انیمیشن ها و کلیپ های با موضوع امام رضا علیه السلام، اهداء عطر رضوی، نبات و نمک متبرک بین افراد حاضر در راه آهن، تشریح چگونگی خادم‌یاری حضرت رضا علیه السلام از دیگر اقدامات صورت گرفته در ایام اجرای طرح باب الرضا علیه السلام بود.

سرپرست نمایندگی آستان قدس رضوی در استان هرمزگان بیان کرد: در ایام برگزاری این طرح نیز، در مجموع بیش از ۲۶ هزار نفر از برنامه های نوروزی آستان قدس رضوی در استان هرمزگان استفاده کردند.