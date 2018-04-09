اثر طبیعی - ملی قله دماوند ثبت جهانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان پیش ازظهر دوشنبه در جلسه کارگروه حفاظت و مدیریت اثر طبیعی - ملی قله دماوند با بیان این که قله دماوند سرمایه ملی برای مازندران و کشور است و حفظ و حراست از آن وظیفه همه دستگاه ها و آحاد مردم است، یادآور شد: مدیریت قله دماوند باید به صورت یکپارچه از سوی استان اعمال شود.

معاون استاندار بر فرهنگ سازی همه جانبه در خصوص رعایت مسایل زیست محیطی و تجهیز امکاناتی در محل برای ساماندهی زباله تاکید و خاطرنشان کرد: با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز بویژه ایجاد ساختمان های بلند مرتبه که منظر عمومی قله دماوند را مخدوش نماید، قاطعانه برخورد می شود.

نبیان، ثبت جهانی قله دماوند را یک افتخار بزرگ برای ایران و مازندران دانست و با تاکید بر این که همه دستگاه های مرتبط برای تحقق این مهم باید تلاش کنند، گفت: از ظرفیت بسیج و تشکل های مردم نهاد برای تحقق مدیریت درست و همه جانبه و یکپارچه بر قله دماوند بهره گیری شود.

معاون هماهنگی استاندار مازندران، خاطرنشان کرد: همه دستگاه های عضور کارگروه باید نسبت به تصمیمات اتخاذ شده متعهد باشند.