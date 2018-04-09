تشکیل کمیته حمایت از کالای ایرانی در هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر پیوندی در نشست خبری ارائه گزارش عملکرد جمعیت هلال احمر در ایام نوروز با تقدیر از پوشش اخبار هلال احمر در رسانه ها به خصوص در ایام نوروز، ابراز امیدواری کرد همکاری خبرنگاران و رسانه ها با این ارگان امدادی گسترده تر از پیش شود.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «حمایت از کالای ایرانی»، تاکید کرد: جمعیت هلال احمر در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری یک کمیته عالی با مسئولیت دبیرکل جمعیت تشکیل داده تا این کمیته بر خرید کالاهای مورد نیاز هلال احمر در رده های مختلف، نظارت جدی داشته باشد تا از این طریق، هلال احمر سهم خود را در حمایت از تولید ملی ایفا کند.

حضور پرتوان هلال احمر در حوادث تلخ نیمه دوم ۹۶

رئیس جمعیت هلال احمر همچنین به حوادث تلخ نیمه دوم سال ۹۶ هم اشاره کرد و گفت: کشور ایران، کشور حادثه خیز است که حوادث مختلفی در آن رقم می خورد اما مهمترین حادثه سال ۹۶ وقوع زلزله کرمانشاه بود که برای مردم عزیز این خطه مصیبتی بزرگ و تلفات و مصدومان زیادی در پی داشت.

پیوندی، خدمات هلال احمر در زلزله کرمانشاه از جمله تغذیه و اسکان اضطراری طی یک ماه و نیم تا دو ماه اول پس از وقوع زلزله را مفید و موثر ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر مردم مصیبت دیده کرمانشاه نیازمند حمایت های روانی هستند و لازم است جمعیت هلال احمر در کنار سایر ارگان های دخیل در منطقه حضور داشته باشند تا زمانی که زلزله زدگان به زندگی عادی خود بازگردند.

وی همچنین با بیان اینکه مردم نوعدوست ایران در زلزله کرمانشاه رقمی حدود ۶۳ میلیارد تومان به زلزله زدگان کمک کردند، افزود: از این مبلغ، به حدود ۳۰ هزار خانوار زلزله زده بر اساس آمار بنیاد مسکن، عیدی ۳۰۰ هزار تومانی تعلق گرفت و از منابع هلال احمر هم به یک هزار و ۸۰۰ خانوار زلزله زده کرمانی نیز عیدی ۳۰۰ هزار تومانی اهدا شد.

کاهش حوادث ترافیکی اقدام جدی تری می طلبد

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه با اشاره به حضور رئیس جمهوری در ساعات سال تحویل در کنار مردم زلزله زده کرمانشاه، تاکید کرد: حضور رئیس جمهوری در کرمانشاه و در کنار خانواده های زلزله زده، موجب دلگرمی و حمایت روانی موثری از زلزله زدگان شد که این حضور ارزشمند در کرمانشاه و همچنین در روز اول عید در یکی از پایگاه های امدادی جمعیت هلال احمر در استان تهران بسیار قابل تقدیر است و نشان از دیدگاه متعالی رئیس جمهوری به خدمات بشردوستانه هلال احمر دارد.

پیوندی با بیان اینکه فعالیتی که همه ساله و با تمام توان و قدرت در جمعیت هلال احمر در ایام نوروز انجام می شود تا مردم با آرامش خاطر به سفرهای نوروزی خود بپردازند، اجرای طرح امداد و نجات نوروزی است، گفت: این طرح از ۲۶ اسفند ۹۶ تا ۱۷ فروردین ۹۷ در جاده های کشور به اجرا درآمد و جمعیت هلال احمر با تمام امکانات و لجستیک خود به وظیفه ذاتی نجات جان انسان ها پرداخت اما لازم است ما در جمعیت هلال احمر به عنوان یک ارگان امدادی در کنار پلیس، وزارت بهداشت، و... با توجه به میزان بالای تصادفات جاده ای و تلفات این حوادث، فکر جدی تری کرده تا بتوانیم از بار حوادث تلخ ترافیکی و تلفات این حوادث در جاده ها بکاهیم.

وی میزان تلفات جاده ای کشور در سال ۸۶ را ۲۸ هزار نفر اعلام کرد و افزود: با اینکه این رقم در سال ۹۶ به ۱۶ هزار نفر فوتی در سال کاهش پیدا کرده اما حتی فوت یک نفر هم زیاد است و باید برای کاهش موثر این تلفات، اقدام جدی تری صورت پذیرد. سهم ایران از میزان مرگ و میر جاده ای یک و نیم درصد است که این رقم در مقایسه با سایر کشورها، بسیار بالا محسوب می شود و سالانه ۲۱ هزار میلیارد تومان هزینه و خسارت تصادفات جاده ای در ایران است. حدود ۵ تا ۷ درصد از تولید ناخالص ملی هم برای فوت ۴۵ تا ۴۷ نفر در شبانه روز در جاده های ایران هزینه می شود و اگر بتوانیم این میزان را به طریقی کاهش دهیم، منابع مصرفی، در راستای توسعه و سازندگی موثر کشور به کارگیری خواهد شد.

فعالیت هلال احمر در ۳ حوزه در ایام نوروز

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه اظهار کرد: نوروز امسال برای افزایش سرعت عملیات های امدادی، امدادرسانی با قدرت تمام به حادثه دیدگان و تعامل سازنده با سایر ارگان های امدادی، طرح نوروزی هلال احمر به اجرا در آمد که این فعالیت ها در ۳ حوزه فعالیت های امدادی سازمان امداد و نجات، فعالیت های سازمان جوانان و سازمان داوطلبان هلال احمر متمرکز بود.

پیوندی با اشاره به اینکه نوروز امسال ۱۳۷۸ پایگاه ثابت و سیار هلال احمر وظیفه ارائه خدمات امدادی در سطح جاده های کشور را برعهده داشتند، اظهار کرد: تعداد پایگاه های امدادی هلال احمر در طول سال، ۵۵۷ پایگاه ثابت است که افزایش پایگاه ها در ایام نوروز به منظور ارائه خدمات با سرعت بالاتر به حادثه دیدگان انجام شده است.

افزایش ۳ درصدی تجهیزات هلال احمر در نوروز ۹۷

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه ۵ هزار و ۵۰۰ نیروی امدادگر و داوطلب هلال احمر درگیر اجرای طرح امداد و نجات نوروزی هلال احمر بودند افزود: ۳ هزار و ۵۰۰ ناوگان خودرویی هلال احمر در این ایام به کارگیری شدند و هلال احمر تجهیزات خود را در نوروز ۹۷ نسبت به سال قبل، حدود ۳ درصد افزایش داد تا خدمات به حادثه دیدگان با سرعت و دقت تمام صورت گیرد. همچنین ۵ هزار و ۴۰۰ ماموریت امدادی توسط امدادگران هلال احمر پوشش داده شد که حدود ۴۱ درصد از این ماموریت ها مربوط به حوادث ترافیکی بوده است و امدادگران هلال احمر در این ایام حدود ۱۸ هزار مسافر نوروزی را نیز اسکان دادند.

پیوندی بیشترین ماموریت های امدادی هلال احمر را در روز ۱۳ فرودین اعلام کرد و گفت: هلال احمر در نوروز ۹۷ و در امداد هوایی سال پرکاری را آغاز کرد و با وجود ۲۴ بالگرد امدادی، ۳۴۳ ساعت پرواز هلی کوپترهای جمعیت برای پوشش حوادث دریایی، کوهستان و ... انجام شده است.

وی، استان های مازندران، فارس، خوزستان و اصفهان را به ترتیب رکورددار بالاترین میزان ماموریت های امدادی در ایام نوروز اعلام کرد.

فعالیت ۲۰ هزار جوان مشتاق و داوطلب هلال احمر در ایام نوروز

رئیس جمعیت هلال احمر، فعالیت های سازمان جوانان این جمعیت در ایام نوروز را نیز برشمرد و گفت: حدود ۲۰ هزار جوان داوطلب و مشتاق خدمت هلال احمر در ایام نورز و در سطح کشور در یک هزار پایگاه که در مبادی ورودی شهرها برپا شده بود، به ۵ میلیون مسافر خدمات سلامت محور، اطلاع رسانی و راهنمایی سفر، خدمات فرهنگی و ... ارائه دادند.

پیوندی افزود: طرح بسیار موثر سازمان جوانان هلال احمر با عنوان کمپین بهرفت (بهبود رفتارهای ترافیکی) که با هدف کاهش حوادث ترافیکی به اجرا درمی آید، با استقبال رئیس جمهوری و دیگر مسئولان بلند پایه و هنرمندان و شخصیت های جامعه مواجه شد تا جایی که حدود ۵۰۰ هزار نفر عضو کمپین بهرفت شدند و ما امیدواریم اجرای این طرح در بهبود رفتارهای ترافیکی موثر بوده و موجب کاهش حوادث و تلفات جاده ای شود.

۳۵ هزار داوطلب هلال احمر، مجری طرح های داوطلبانه نوروزی

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه به فعالیت ۳۵ هزار داوطلب هلال احمر در ایام نوروز و در اجرای ۳ طرح داوطلبانه فرشتگان رحمت، مروجین سلامت و طرح نیابت هم اشاره و اظهار کرد: در طرح نیابت، حدود ۷ هزار داوطلب هلال احمر به ۱۰ هزار سالمند، سرکشی کردند. در طرح فرشتگان رحمت هم ۱۱۰ هزار بسته حمایتی توسط ۲۰ هزار داوطلب هلال احمر تهیه و میان نیازمندان توزیع شد. همچنین در طرح مروجین سلامت ۸ هزار داوطلب هلال احمر بر ارائه خدمات در استان کرمانشاه و در میان زلزله زدگان متمرکز بودند.

پیوندی به برپایی پایگاه های جمعیت در مسیر کاروان های راهیان نور هم اشاره کرد و افزود: در ایام نوروز ۳۸ هزار نفر از افراد حاضر در کاروان های راهیان نور به پایگاه های جمعیت مراجعه و خدمات دریافت کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر در پایان از هزینه تهیه اقلام ضروری منازل زلزله زدگان کرمانشاهی از محل کمک های مردمی هم خبر داد و گفت: بر اساس آمار بنیاد مسکن، هزینه خرید اقلام ضروری از جمله کولر، یخچال، تلویزیون و فرش به مبلغ ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به زلزله زدگان اهدا خواهد شد.