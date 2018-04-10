همکاری اقتصادی با عربستان در مقابل قطع همکاری با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، بر خلاف سفر «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان به آمریکا، ظاهرا سفر او به فرانسه با تنش همراه بوده است. زیرا او تلاش کرده تا فرانسوی ها را تهدید کند که در صورت اصرار و پافشاری برای همکاری تجاری با ایران، پاریس در قراردادهای تجاری «چشم انداز 2030» عربستان جایی نخواهد داشت.

الاخبار گزارش داده با توجه به حجم توافقات دوجانبه میان پاریس و عربستان در این دیدار به نظر می رسد که فرانسوی ها به درخواست محمد بن سلمان در خصوص لزوم قطع روابط تجاری خود با ایران پاسخ مثبت نداده اند.

ولیعهد جوان عربستان در این دور از سفرهای خود تا کنون از سه کشور غربی دیدار کرده است و به نظر می رسد که فرانسه کمترین جذابیت را برای او داشته زیرا در مقایسه با آمریکا او تنها سه روز در فرانسه خواهد بود در حالی که سه هفته در آمریکا حضور داشته و به گفته کارشناسان فرانسوی شاهزاده جوان سعودی بیشتر از آمریکایی ها خوشش می آید و با ترس و شبهه به فرانسوی ها نگاه می کند.

موضوع دیگر ترس او از سازمان ها و نهادهای حقوق بشری فرانسوی است که به همین دلیل یکی از بازدیدهای مهم اش از یکی از شرکت های تکنولوژی فرانسوی در پاریس را لغو کرد است. اما موضوع سوم کم بودن حجم توافق های تجاری میان دو کشور و موکول کردن امضای توافق های راهبردی به پایان سال جاری است.

الاخبار گزارش داده که در ادامه آنچه بررسی شد، منابع فرانسوی گزارش داده اند که فضای دیدارهای محمد بن سلمان با مسئولان فرانسوی با تنش همراه بوده و دلیل اصلی آن هم ایران است. به گفته این منابع ایران ظاهرا امروز به تنها نگرانی و دل مشغولی بن سلمان تبدیل شده است و عربستان در صف اول مخالفان تهران توافق هسته ای قرار گرفته است.

نشریه تریبون فرانسه اخیرا گزارش داده که محمد بن سلمان به ماکرون گفته که شرکت های فرانسوی مانند شرکت های آمریکایی می توانند از قراردادهای تجاری موجود در عربستان استفاده کنند به شرط آنکه با ایران همکاری نداشته باشند.

این روزنامه نوشته که در جریان ضیافت شام امانوئل ماکرون و بن سلمان در موزه لوور که در بدو ورود بن سلمان به فرانسه برپا شده بود، ولیعهد جوان این پیشنهاد را به رئیس جمهور فرانسه داده است و او هم در پاسخ تأکید کرده که پاریس از میان ایران و عربستان یکی را انتخاب نخواهد کرد و با همه رایزنی خواهد کرد.

الاخبار گزارش داده که بن سلمان تلاش می کند تا با سرنگونی برجام خود را به عنوان یک جایگزین هسته ای برای همکاری های هسته ای جا بزند و در این راستا تلاش می کند به اروپایی ها فشار وارد کند و آنها را از سرمایه گذاری های پروژه های 2030 محروم کند. الاخبار گزارش داد که اگر بن سلمان در سفر اخیرش به عربستان موفق نشده تا همکاری آمریکایی ها را برای توسعه برنامه هسته ای عربستان جلب کند در اروپا هم با رفتاری مشابه مواجه شده است.

روزنامه لبنانی گزارش داده که پرونده های مربوط به جنگ یمن، لبنان و اختلافاتی که بعد از دخالت ماکرون برای آزادی سعد الحریری نخست وزیر لبنان در عربستان انجام داده بود همه بر دیدار ولیعهد عربستان با مسئولان فرانسوی سایه افکنده بود.