«هایلایت» در جشنواره‌ مورد تایید آکادمی اسکار پذیرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فیلم آتلانتا که یکی از معتبرترین جشنواره‌های فیلم در ایالات متحده آمریکا است، هر ساله میزبان بسیاری از آثار مطرح کوتاه و بلند از سراسر دنیا است و برندگان بخش فیلم کوتاه این جشنواره برای ورود به رقابت اصلی فیلم کوتاه به آکادمی اسکار معرفی می‌شوند.

«هایلات» پیشتر جایزه بهترین زن الهام بخش را برای بازی رویا نونهالی از جشنواره فستیگوس لوس‌آنجلس دریافت کرده است.

دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از:

کارگردان: شهرزاد دادگر، نویسندگان: شهرزاد دادگر و پانته آ حسینی، بازیگران: رویا نونهالی، نسیم ادبی، ساناز مصباح، رابعه مدنی، شفق شکری و بهناز جعفری، مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، صداگذاری و میکس: علیرضا علویان، تدوین و تصحیح رنگ: نیما دبیرزاده، طراح صحنه و لباس: مهشید جوادی، صدابردار: وحید رضویان، طراح چهره پردازی: پریا روشن، گروه کارگردانی: اشکان آرش کیا، نادر خالدیان مدیر تولید: علی اکبر کرمی، تهیه‌کننده: سعید هنرآموز و نیما دبیرزاده، مجری طرح: شرکت فیلمسازی و پژوهش‌های سینمایی هیلاج.